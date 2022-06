Troia, Comporta e Melides: as novidades da costa dourada

Percorremos quilómetros, caminhámos por dunas e provámos de tudo um pouco em busca de onde melhor se come, bebe e dorme na faixa dourada da costa alentejana. Descubra as novas cartas, os refúgios, as praias paradisíacas e as esplanadas de sonho da zona balnear que mais cresce no País.



Em Troia, encontrámos um aparthotel onde pode viver o seu tempo, redescobrindo uma região que durante muito tempo foi associada exclusivamente à praia, e passamos pelas duas novas propostas gastronómicas do Pestana.