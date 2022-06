Comporta, lugar de sol, de espaço e de silêncio

“No outro dia perdi-me aqui”, diz Bárbara Mateus, conduzindo-nos de jipe numa estrada de terra por entre o vasto pinhal do terreno do Spatia Comporta, do qual é general manager. Apesar de não nos inspirar particular segurança, a confissão é representativa do conceito do turismo de imersão natural com 80 hectares operacionais, e outros 70 em construção: “Por isso se chama Spatia – daqui a um tempo as casas já nem se veem umas às outras.” Já não se viam quando por lá passámos, e é mesmo essa a ideia. “Se uma pessoa não quiser ver ninguém não precisa, não se chateia.”