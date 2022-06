O restaurante onde o sushi e o Alentejo combinam

O 5 Sentidos foi pensado como um bálsamo para mais do que o paladar – é comida portuguesa, sushi, vinho, arte e música debaixo do mesmo telhado

Para os amantes de sushi, o 5 Sentidos veio preencher uma lacuna há muito sentida nas redondezas do Carvalhal, segundo nos contam os habitantes da zona. Ocupou-a, no entanto, de uma maneira bastante original: reunindo no mesmo espaço uma carta asiática e outra de comida tradicional portuguesa.