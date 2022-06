Black Pig: o paraíso dos amantes do gin fica em Santo André

Pelo preço de €5 por pessoa, tem a oportunidade de visitar a autodenominada “única destilaria do mundo que produz o seu próprio álcool”, a partir da fermentação da alfarroba e da bolota. São apenas 40 m2 de uma pequena fábrica capaz de engarrafar mil gins por dia através de um método que se mantém tradicional – o “tachinho da avó”, como lhe chamam –, que permite o controlo mais rigoroso de sabores e aromas. No fim, o visitante é convidado a detetar as fragrâncias dos gins e os botânicos que os originaram.

Depois há ainda uma quinta pedagógica. São dezenas e dezenas de animais, entre porcos, burros, cabras, patos, galinhas, pavões, ovelhas, póneis, uma égua e até um gamo, carinhosamente batizado Bambi, que os mais novos podem conhecer e alimentar através do Gin Safari, um pequeno comboio que percorre os caminhos da quinta. Pelo caminho, aprendem mais sobre o ecossistema do montado alentejano.

Por fim, pode e deve visitar o Showroom, nome dado ao bar central do parque, apoiado por outros periféricos dedicados, por exemplo, a gins tónicos, mocktails (sem álcool) ou refeições leves. Neste, pode escolher entre todos eles ou da longa carta de cocktails. Por €10, pode degustar os dois gins e o rum da Black Pig e, por €60, fazer um minicurso intensivo de uma hora de preparação do cocktail perfeito, levando depois uma garrafa para casa.