A carregar o vídeo ...

José Pereira é um homem organizado. Todos os meses pega nos livros que tem em casa e limpa-os um a um. Na parede do corredor tem um pequeno armário de vidro com uma coleção de mais de 100 carros em miniatura da marca Tomica, que limpa cuidadosamente com uma escova de dentes. No mesmo corredor, em baixo, outro armário - quando o abre, parece que estamos no armazém de uma loja de roupa: dezenas de T-shirts, casacos e polos guardados aos pares em sacos de plástico.Quando chegámos ao quarto, tinha já colocado em cima da cama - só para a reportagem da SÁBADO (sem termos pedido para o fazer) - 12 pares de T-shirts iguais alinhadas. Sempre que alguma era aberta, predispunha-se logo a dobrá-la - um hábito, quase uma mania, que ganhou quando em pequeno acompanhava o pai, caixeiro-viajante. Por piada, autointitula-se o Arrumador.Mais tarde, José haverá de trazer vários álbuns de fotografias. São centenas de imagens que ilustram a sua vida antes e depois de conhecer Henriqueta. Está tudo organizado e imaculado: "Ia dando cabo das costas a fazer isso."As fotografias dos dois ocupam vários álbuns. Quase todas as imagens têm uma data, algumas vêm com frases, piadas e notas. Por exemplo, não sabendo uma data, José escreveu "Século XXI". Ou, "O par mais mal vestido da paróquia". Vimos noutra imagem a legenda "A bela e o pirata".Na primeira de todas as fotos, José e Henriqueta estão à mesa com aquela cara de quem está a jantar com pessoas acabadas de conhecer, mas isso estava prestes a terminar. No álbum, em cima desta foto tirada num jantar turístico na Madeira, José Pereira escreveu "Junho de 1982". Em baixo, como se estivesse a dar o título a algo grandioso e histórico, lê-se: "O Início."José e Henriqueta tiveram a sorte de se encontrarem um ao outro e para isso tiveram de ir para bem longe de casa. Ele morava em Oeiras, estava a precisar de umas férias e foi uma semana para a Madeira. Ela morava em Lisboa, na casa onde ainda hoje vive, que era dos pais, num bairro pacato. Também foi de férias, sozinha - escolheu a Madeira porque não conhecia a ilha. O charter veio do Porto, passou por Lisboa e aterrou no Funchal.Ficaram em hotéis diferentes ("Eu no Gorgulho e ela no Santa Isabel") e depois andaram nas excursões. "Conheci-o numa das camionetas", diz Henriqueta. Quis a sorte que ficassem lado a lado numa das viagens, até ao Pico do Areeiro, a 30 km do Funchal. Como José foi à janela, no regresso perguntou a Henriqueta se não queria trocar de lugar, para também ela apreciar as vistas. Ela disse que queria.A foto que assinala "O Início" é do último jantar do grupo na Madeira. "Fomos comer uma espetada em pau de loureiro num restaurante típico. Eu meio divorciado, e a minha futura mulher ainda solteirinha e boa rapariga."Nesse verão de 82, José estava no estertor de um casamento de oito anos, de que já havia uma filha. "Quando chegámos [a Lisboa] ela tinha a família dela à espera, e comunicou que tinha conhecido um fulano...", ri-se José.Henriqueta completa: "Ele disse-me assim: amanhã vou ter uma conversa de reconciliação com a minha mulher. Se ela quiser voltar, eu estou pronto. Se ela não quiser, venho aqui ao escritório ter contigo. No dia seguinte apareceu no escritório com a filha e uma rosa. Até hoje."José e Henriqueta sentam-se na sala lado a lado. É uma casa pequena e antiga. "Não me importo, gostamos dela assim, é a nossa casinha, o nosso ninho de amor", diz Henriqueta. Falam como duas peças de um puzzle.- José Pereira, 69 anos, em vias de me reformar do último emprego: segurança da [representação em Lisboa da] Comissão Europeia.- Henriqueta Pereira, tenho 77 anos e somos casados há 36…- E é reformada…- Sou reformada, fui secretária durante 39 anos, depois reformei-me com 69…- …da sociedade comercial Crooker Delaforce, que é das telecomunicações.- Motorola... [risos]- Complementamo-nos. [Risos] Eu comecei a trabalhar no aeroporto de Lisboa, na Panamérica de Lisboa, depois fui para o INE, mais tarde estive na tropa, fui chamado para Moçambique, estive na cidade de Dondo durante 39 meses, quando regressei fui para o Fonsecas & Burnay, onde estive 30 anos. Agora estou há 16 como segurança.- Eu estou em casa.- Está como doméstica.- E estou desejando de ele vir para casa para o pé de mim.- Olhe, porque não nos podemos ver um ao outro...A casa está cheia de fotos dos 18 sobrinhos de Henriqueta, de imagens dos gatos que já tiveram (há um álbum só para eles) e de coisas pessoais. Na cabeceira da cama, haveríamos de reparar no que parece ser um azulejo com a frase "Apesar de casados seremos sempre namorados". Ao lado estão dois corações encarnados, e em cada um deles escrito à mão "Zé" e "Queta".A história de amor total e quase adolescente do Zé e da Queta não parece dar-se a ares de enjoo para quem está de fora. Porque já não são adolescentes - e isso torna- -os diferentes - e porque não parecem levar-se muito a sério. São brincalhões e marotos. Quando estão em casa - haveria Henriqueta de nos dizer, quando já estávamos nas despedidas, na rua - estão "sempre aos beijinhos". Trinta e seis anos depois, não haverá mais nada a fazer.Fora de casa, a face mais visível deste amor, o que os leva a serem conhecidos no bairro todo, a estarem constantemente a serem abordados, a chamarem-lhes "almas gémeas", "casal-maravilha", ou "os manos", é vestirem-se de igual. Literalmente de igual. Não é a conjugação de cores e padrões, são as mesmas peças, compradas sempre a dobrar. Só a roupa interior é diferente. "Ainda não me habituei aos soutiens", brinca José.A história começou nos EUA, onde José esteve um ano com uma família de acolhimento como bolseiro do American Field Service. Como é habitual nestes casos, essa família passou a ser também a sua família. De tal forma que chegaram a vir a Portugal.A visita aconteceu em 1983, estavam José e Henriqueta acabados de se casarem. Depois da viagem à Madeira no ano anterior, só não se casaram logo porque Henriqueta tinha o pai muito doente no hospital. "Ela fez luto durante seis meses e depois casámo-nos."A cerimónia aconteceu em Lisboa a 11 de junho de 1983, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, com copo-d’água no restaurante de um amigo do noivo, em Coina, concelho do Barreiro.Logo a seguir, chegou a "família" estrangeira. "Em setembro vieram cá uns irmãos dele americanos e trouxeram-lhe um corta-vento vermelho. Eu disse que giro, que também gostava de ter um, e eles quando voltaram aos EUA mandaram-me logo um igual. Mandaram também camisolas iguais do Snoopy. Foi a partir daí que começámos a vestir de igual."Dizem que não lhes faz confusão sentirem-se observados na rua, e que às vezes até ajuda. "Uma vez, no casino da Póvoa de Varzim, a determinada altura perdi-o de vista. Fui ao porteiro perguntar não viu um senhor com uma camisola igual à minha? [risos] E ele: "Vi, vi, está ali!"José, talvez por ser o Arrumador, sabe de cabeça os números. "Já chegámos a ter 52 pares de T-shirts. Atualmente temos uns 35, e foi porque a minha mulher disse para me ver livre de alguns porque qualquer dia não tinha espaço. Camisolas, devemos ter 10 a 12 pares. E 10 a 12 polos iguais."Henriqueta acrescenta as calças: "De ganga, quatro ou cinco. Pretas, brancas, vermelhas, cremes." Ele fala em calções, "cremes, azuis, vermelhos, brancos", e sapatos, "dois pares brancos e dois pretos".Além da roupa, andam sempre de mão dada na rua. Não lhes faz confusão? "Faz-me confusão se não for de mão dada. Dá a sensação de que estamos zangados", diz Henriqueta. José concorda. "Exatamente. Era aí que eu queria chegar."As pessoas conhecem-nos, as lojas também (aproveitam muito as promoções). "Na Disney do [Centro Comercial] Colombo, uma das casas onde compramos mais, quando têm camisolas novas dizem-nos logo." Os amigos alinham na brincadeira e quando vão de férias - por exemplo ao Brasil - trazem T-shirts a dobrar.Muito raramente compram roupa só para um. Há dias, José viu uma T-shirt do Astérix (é fã de banda desenhada), mas não havia par. Comprou, mas só usa quando não está com a mulher. Festas, casamentos e batizados são as únicas ocasiões em que não vão vestidos de igual. "Mas procuramos não fugir ao tom."Estamos ainda sentados na sala. Perguntamos-lhes qual é o segredo. "Não sei. A compreensão, o carinho dele. A amizade, o amor...", diz Henriqueta, toda a brilhar. Têm gostos em comum, gostam de conviver e de viajar. Já foram a Paris, Londres, Madrid e Barcelona. Conhecem Portugal de cima a baixo. Ela diz que ele lhe advinha os pensamentos. "Ela agora quer ir visitar a pala ali de Belém [MAAT-Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia]." Henriqueta acrescenta que quer andar de comboio na ponte.Ele é mais brincalhão, ela é mais romântica.- Para já tem uma coisa que agora não posso fazer: tem um sorriso muito bonito. Não posso fazer porque entrei numa disputa com um primo meu para ver quem arrancava mais dentes, eu arranquei nove, ele arrancou nove, simplesmente eu comprei a prótese mas não me adaptei. Já fui fazer o orçamento da brincadeira que arranjei, são 6 mil euros para a prótese definitiva em baixo, aparafusada, depois tenho de fazer implantes nos dentes de cima. Mas do que é que mais gosta nela?- A maneira como ela me trata, é uma pessoa extraordinária, como se costuma dizer não é só pela boca que morre o peixe, é uma pessoa que não cozinhava, depois começou a cozinhar e é uma excelente cozinheira. Depois trata-me como se fosse marido, amante, filho, acho extraordinário, foi o que me prendeu mais. Se estou doente é a minha médica, enfermeira.- Mas é uma das coisas que aprecio. Mas o sorriso para mim foi a coisa que mais apreciei. Caiu-me logo no goto.- Eu encontro nele tudo. Os olhos dele, a boca, o nariz, a carequinha [passa-lhe a mão pela cabeça]... Tudo é bonito nele…. Gostamos muito um do outro.- Somos muito dedicados um ao outro. Preocupo-me sempre quando ela está doente. Quando foi da operação ao coração, e já partiu o braço duas vezes. A do coração correu… Soubemos mais tarde que ela tinha tido um enfarte durante a operação e que a coisa esteve muito preta, mais para lá do que para cá. Dos quatro bypass que teve, três pifaram logo. Pensou no pior?- Não, porque foi quase força- da por todos para ir fazer. Ela dizia-me que se não fizesse a operação se calhar já não estava cá, já tinha tido um AVC e tinha patinado…- Ainda vou pensar… Embora tenha muitos cunhados e cunhadas, que de certeza me amparariam, acho que me desenrascava. Ela diz-me que eu punha logo cá duas loiras em casa… [risos]- É uma coisa que me preocupa bastante. Gostava de ir à frente dele, porque ele tem uma família muito pequena, eu tenho uma muito numerosa, todos gostam dele, não o abandonariam, mas faz-me muita confusão deixá-lo cá. Casámos pela igreja, casámos por amor, por tudo. Somos muito felizes.