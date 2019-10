Sílvia Marques respirou de alívio quando em junho recebeu a notícia de que o filho mais novo, Salvador, de dois anos, tinha entrado na creche da Santa Casa da Misericórdia em Alenquer. A criança é alérgica à proteína do leite de vaca, ao trigo, ovo, soja, aveia, banana, citrinos, frutos de casca rija e frutos vermelhos, como os morangos e amoras.



Para além disso, é muito reativo e pode sofrer choques anafiláticos - uma reação alérgica grave que pode provocar a morte - por ingestão destes alimentos, mas também por contacto e inalação. Quando era bebé deixou de respirar depois da irmã, então com dois anos, lhe ter dado um beijo na cara após ter comido um iogurte.



A mãe enumerou as alergias na inscrição da criança e não estava à espera que o filho fosse aceite na creche. Nesse mês, foi chamada para uma reunião com a diretora pedagógica onde explicou tudo. "Ela ficou estupefacta, já tinham crianças com alergias, mas não com as limitações do Salvador", conta à SÁBADO Sílvia Marques.





Lavar a boca e as mãos

Tendo isto em conta, a mãe propôs que o filho frequentasse a creche apenas por duas horas, durante as atividades em sala. "Ele não tem condições para fazer a refeição na escola", explica Sílvia Marques. O menino tinha autorização do médico para frequentar a creche e a mãe apresentou mesmo um relatório médico. "A diretora pedagógica reconheceu que a logística seria mais complicada, mas garantiu que não iria colocar entraves."

A logística implica uma mudança de rotina. À hora do lanche da manhã, o Salvador deve ficar numa cadeira para não ter acesso às bolachas que costumam ser distribuídas. Depois de comerem, todas as crianças e educadoras da creche devem lavar a boca e as mãos para reduzir o risco de reação alérgica. Para além disto, todos os funcionários teriam de ter formação – dada pela própria mãe – sobre como identificar os sintomas de uma reação alérgica e como administrar a caneta de adrenalina, que combate o choque anafilático. "Não é nada de mais: se os olhos incharem e ele deixar de respirar, injeta-se a caneta de adrenalina."



Creche tenta demover mãe

Mas em agosto, a alegria de puder ver o filho brincar com outras crianças transformou-se em indignação quando recebeu um telefonema da instituição a informá-la que afinal não havia vaga para o Salvador. "A diretora pedagógica disse que tinha falado com o responsável da instituição e que talvez não fosse boa ideia sujeitar o Salvador ao risco de sofrer um choque anafilático. Disse-me que não o estavam a rejeitar, mas antes a zelar pelos interesses dele", conta Sílvia Marques.

A mãe recusou aceitar a decisão e exigiu falar com o responsável. Poucos dias depois sentou-se à frente do vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Alenquer, Luís Fernando Martins Rema. "Disse-lhe que não ia permitir que o meu filho fosse rejeitado. O vice-provedor respondeu que não ia recusá-lo, mas tentou que eu desistisse. Perguntou-me se valeria a pena socializar o Salvador se isso significava colocá-lo a sua segurança em risco", recorda Sílvia Marques.

"Disse-me ainda que os recursos humanos da instituição não tinham capacidade para lidar com a situação e que não ia obrigar ninguém a ter formação", conta. A indignação levou Sílvia Marques a denunciar a situação nas redes sociais.





Vice-provedor nega

Contactado pela SÁBADO, o vice-provedor Luís Fernando Martins Rema nega ter tentado evitar o ingresso de Salvador na creche. "Estamos admirados com esta reação. Tivemos uma conversa cordial e compreensiva por parte da mãe. Só confrontámo-la com os riscos que a criança podia correr. E procuramos clarificar a situação dos outros meninos que têm de estar limitados na sua ação. " Sendo a limitação a necessidade de lavar a boca e as mãos depois de comerem e de estarem em contacto com os animais que existem na quinta adjacente.

No final da reunião, o vice-provedor acordou com Sílvia Marques um período de 15 dias "à experiência", em que Salvador irá frequentar a creche com a presença da mãe na sala de aula. "No final desse período, será dado um parecer negativo ou positivo", diz Sílvia Marques. O vice-provedor garantiu à SÁBADO que a continuação da criança na creche não está em causa.

Antes do primeiro dia, Sílvia Marques reuniu-se com a educadora de infância. "Ela confessou estar com medo e apontou tudo o que lhe expliquei. Foi muito recetiva, disse-me que o Salvador também tem direito a estar com os seus pares."



Queixa no Ministério da Educação

O primeiro dia de creche de Salvador não podia ter corrido melhor. "Chegamos à sala às 9h30, a porta do recreio estava aberta e ele foi logo a correr para lá. Nem olhou para trás. Abraçou os meninos todos e foi andar no escorrega", conta Sílvia Marques.

Na sala, a mãe reparou que as bolachas se encontravam num armário, mas ao alcance das crianças e sugeriu que as colocassem noutro local. Nesse dia, as crianças tomaram o lanche da manhã antes da chegada do Salvador, pelas 9h15.

No recreio, as crianças tiveram acesso a três cabras. "A educadora foi espetacular. Ele queria ir lá dar uma festa, mas ela encaminhou para outra coisa. Ele é alérgico à proteína do leite de vaca, cabra e outros mamíferos."

Os materiais usados, como lápis de cor e de cera, também podem conter alergénios. Mas Sílvia Marques confirmou que os usados na escola são de uma marca que não contem alergénios. "Eles fazem a plasticina na escola e fiquei de lá ir para levar farinha sem glúten. Se essa farinha não der para fazer a plasticina, nesse dia ele não vai. Não há problema."

Sílvia Marques vai expor a situação que viveu ao Ministério da Educação. "Tenho de fazê-lo para que outros pais na mesma situação não tenham que passar pelo que eu passei."