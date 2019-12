John e Charlotte estão casados há quase 80 anos e, em agosto, conquistaram um lugar no Livro Guinness dos Recordes, enquanto "o casal casado mais velho".

Numa entrevista ao jornal USA Today, relataram como foram passando os anos do matrimónio: "Um ano foi-se seguindo ao outro. Sempre nos amámos, cuidámos um do outro. É uma daquelas coisas que nos surge naturalmente", considerou Charlotte Henderson, de 105 anos.



John Henderson, 106, and Charlotte Henderson, 105, are the world’s longest-married couple and celebrated their eightieth wedding anniversary yesterday https://t.co/ouWg1ooffr — The Times (@thetimes) December 16, 2019

"E apoiamo-nos um ao outro. Temos que ser companheiros. E não tentar ultrapassar o outro. Agradeçam o que têm, tentem crescer com o que têm e tentem fazer do amanhã um dia melhor que hoje", aconselha John Henderson, de 106 anos.

Agora, vivem os dois no mesmo lar de idosos, em Austin, Texas. Conheceram-se em 1934, quando ambos andavam na Universidade do Texas. Ele comprou um carro por 26 dólares para a impressionar: um Dodge Roadster. "Acabaram por ser os melhores 26 dólares que gastei. Encontrei-me com Charlotte durante todo o tempo em que tive o carro", recorda John.

"Senti-me tão importante naquele carro pequenino. Era um carro muito, muito giro", descreve Charlotte.

Nunca tiveram filhos, mas trabalharam com crianças toda a vida: ela como professora primária e ele como treinador infantil de futebol e basquetebol. Chegou a ganhar apenas 100 dólares por mês, mas depois arranjou emprego numa refinaria.

Hoje, no lar, dizem-se "agradecidos": "Agradeço cada dia que passa", afirma Charlotte. "Estou agradecido por tudo."