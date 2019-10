Grande Arco de volta perfeita do Renascimento" inspirado na arquitetura do século XVI; os "painéis de azulejos figurativos da primeira metade do século XVIII" ou o "grande lustre de bronze dourado datado do século XIX".

Foi nesta casa que morou José Hermano Saraiva. A propriedade do professor de história está à venda em Palmela, distrito de Setúbal. Colocada no site imobiliário da Remax, a casa do historiador e ministro da Educação durante o Estado Novo está à venda por 2,150 milhões de euros.Escreve a empresa que a "Casa de Palmela" se destaca pelos seus detalhes históricos, como o "A casa, cuja construção data de 1937, tem 480 metros quadrados e o lote onde se insere tem mais de 14 mil metros quadrados.As fotografias mostram uma elaborada sala de jantar, uma biblioteca repleta de tomos antigos e vários quartos.