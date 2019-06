Nas imagens é possível ver a mulher a andar de baloiço, empurrada pelo homem com uma bengala, num jardim.



"Não sabemos se são casal, amigos ou irmãos, mas a imagem do casal a mostrar que não há idade para brincar pode ser uma das coisas mais ternas que vai ver hoje", pode ler-se na publicação partilhada pelo jornal espanhol El Mundo.





Um vídeo que mostra um casal de idosos a andar de baloiço está a comover a Internet e já se tornou viral nas redes sociais. Uma utilizadora publicou as imagens e a partir daí as partilhas da publicação multiplicaram-se."O sentido da vida num só vídeo", assim escreveu Amelia Forie que, com o vídeo, alcançou 40 milhões de visualizações e mais de 900 mil partilhas.