O casal viveu na Alemanha, onde Herbert serviu o exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Retirou-se do serviço militar 22 anos de trabalho depois, tendo servido em missões na Coreia e no Vietname.



Juntos tiveram seis filhos e contavam já com 16 netos e 25 bisnetos. O desgosto de ver Herbert partir acabou por não deixar forças a Marilyn para viver.

Uma paixão e uma história de amor entre um homem e uma mulher, Herbert de 94 anos e Marilyn de 88, que tinha começado há cerca de 72 anos, terminou na passada sexta-feira. O casal norte-americano, que tinha 'dado o nó' há 71 anos, morreu no mesmo dia, separados por 12 horas.A história de amor começara há 72 anos no café onde Marilyn trabalhava, em Waynesboro no estado da Virgínia nos Estados Unidos. Depois de muitas visitas, Herbert ganhou coragem para a convidar para sair. Um ano depois do primeiro encontro, Herbert pediu Marilyn em casamento.