Comunicação e confiança são duas das componentes que podem ajudar a manter uma relação longa saudável, mas este casal da Carolina do Norte pode adicionar mais um elemento ao segredo para o sucesso.

A celebrar os seus 100 e 103 anos respetivamente, D.W. Williams e Willie Williams contaram que não há segredo nenhum para manter um casamento tão longo: "não tenho um segredo para isso. Apenas sejam bondosos um com o outro", referiram.

Os dois falaram à Fox 13 durante uma festa organizada em sua honra para celebrar os aniversários e os anos de casamento, no First Mayfield Memorial Baptist na cidade de Charlotte. Os dois contam que se lembram do dia em que se conheceram e da época que pagavam 0,09 cêntimos por uma viagem de carro, mas também de como passaram pelas grandes guerras, Depressão e era da luta pelos direitos civis nos EUA.

"É comunicação e amarem-se e trabalharem juntos. Eles são os melhores amigos um do outro", descreveu uma das netas.