Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Vida

Tatuar ao vivo em casamentos

Sofia Parissi
Sofia Parissi 08 de junho de 2026 às 23:00

Fabiana Reverendo fez cerca de 20 tatuagens na festa da atriz Júlia Palha e garante que a tendência está a ganhar espaço em Portugal. A sua agenda para 2027 já está "bem preenchida".

A atriz Júlia Van Zeller Palha e o antigo forcado Frederico Porém Murta trocaram alianças a 30 de maio, numa quinta em Samora Correia, na zona de Benavente. O casal partilhou vários momentos do casamento nas redes sociais, mas houve um detalhe que acabou por chamar mais a atenção dos seguidores: o noivo tatuou o nome da mulher no peito. E não foi o único a aventurar-se com os desenhos na pele, a tinta permanente. Na festa, a também atriz Ana Marta Ferreira decidiu-se por uma pequena flor e a influencer Beatriz Costa Bica gravou um pequeno smile.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Atriz Atrizes estética Estúdios Diogo Amaral Jessica Athaide Beatriz Costa Ana Marta Ferreira Eduardo Madeira Ílhavo Benavente Samora Correia Aveiro
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Tatuar ao vivo em casamentos