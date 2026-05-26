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Vida

O cortisol não é o mau da fita

Mónica Baltazar 07:00

Em excesso prejudica-nos, mas não podemos viver sem aquela que é conhecida como a hormona do stress. Especialistas alertam para o risco dos suplementos vendidos com o intuito de a controlar e que podem fazer mais mal do que bem

Multiplicam-se os vídeos no Tik Tok sobre o alegado poder dos suplementos com ashwagandha (nome científico Withania somnifera), apregoados como remédio santo para diminuir o stress e melhorar o sono. Há quem garanta que nunca mais teve uma crise de ansiedade ou assegure que as “cápsulas mágicas” reduzem o cortisol em 30 por cento. A ashwagandha, planta também conhecida como o ginseg indiano, é anunciada nesta rede social como um produto natural e completamente seguro.

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