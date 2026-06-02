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Vida

Pagar só para dormir

Sónia Bento
Sónia Bento 23:00

Num mundo stressado e híper estimulado, há cada vez mais pessoas dispostas a pagar para conseguir descansar. Os hotéis oferecem experiências para noites de sono reparador.

“Tem dificuldade em adormecer ou em dormir a noite toda? Acorda sem energia? Este programa é ideal para quem pretende melhorar os padrões de sono, restaurar os níveis de energia, relaxar e estabelecer uma rotina de sono saudável” – lê-se no site do Six Senses Douro Valley, um dos hotéis em Portugal que promove o turismo do sono.

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