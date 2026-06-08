Putin está há quase quatro anos e meio atolado na Ucrânia. Trump cometeu o erro da sua vida ao atirar-se para a aventura iraniana e está encravado em Ormuz. O Presidente dos EUA lidera a democracia que durante anos foi apelidada da "excecional" e "indispensável", mas tem um fascínio por autocratas e adorava ter o poder alargado de Putin ou Xi. Em vez de aprender com o erro de cálculo e com o delírio neoimperialista de Vladimir, Donald quis imitá-lo: se Putin pôde decretar a invasão da Ucrânia, Donald quis usar o poder discricionário de decretar uma guerra ao Irão, contra todas as indicações prévias que tinha dado ao seu próprio eleitorado. Putin está a demorar a aceitar as evidências que não tem forma de vencer na Ucrânia. Trump tem adiado o óbvio e tenta disfarçar a sua total incapacidade e incompetência para resolver o problema que criou: como libertar Ormuz?; como fazer o Irão garantir que não terá armas nucleares?

Erros crassos de homens "fortes"