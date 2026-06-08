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Vida

A dura vida dos ratos de laboratório

Luísa Oliveira 08 de junho de 2026 às 23:00

Em nome da ciência e da investigação em saúde, os ratinhos do biotério do GIMM, que visitámos, servem de cobaias para novos avanços em fármacos ou tratamentos de doenças humanas, como o cancro. Há uma gama alargada de procedimentos legais para garantir que, do início ao fim, sofrem o menos possível

Há um momento em que temos de parar. Vestimos a bata, as luvas e escondemos o cabelo numa touca. O telemóvel é desinfetado com álcool a 70 graus e os sapatos, já protegidos por plástico azul, colam-se a um tapete que retém alguma partícula que teime em entrar no biotério de barreira do GIMM, o instituto de investigação da Gulbenkian dedicado à medicina molecular. Caderno de apontamentos e caneta ficam no cacifo. A máquina fotográfica consegue passar, por um triz.

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