Sou discriminado desde que nasci, há 30 anos, pelo meu aspeto e raça. Lembro-me de uma vizinha dizer que era um bebé muito feio, pelas minhas características físicas. Só a mim me cabe assumir a identidade, aceitá-la e, acima de tudo, defendê-la. Estou cansado que me ofendam e chamem de aberração. Chamo-me Santiago M'Bandada Lima. Dedico este texto à minha mãe Angelina d'Almeida Ferreira, porque sempre me disse para contar a minha história para combater a discriminação.





Fui alvo de inúmeros ataques, por ser afro-descendente e viver nesta cidade pequena

Anatomicamente não pertenço às categorias fechadas, do sexo feminino ou masculino. Sou intersexo, mas identifico-me como homem. Nunca tive hipóteses de esconder estas características físicas, nem tenho barba rija – o que acarreta reações discriminatórias.

Fui alvo de inúmeros ataques por ser afro-descendente, natural de Viseu, e continuar a viver nesta cidade pequena.

Lembro-me de uma noite, em 2011: enquanto bebia um copo com amigos, comecei a ouvir bocas. Diziam que era um freak, não era homem e não podia ir às W.C.’s. Nessa noite, não me agrediram, mas noutra ocasião esmurraram-me e pontapearam-me. Fiquei com hematomas na cara, no nariz e sangrei da boca.



Trabalhos precários e AVC

As pessoas de Viseu sabem da minha condição, comentam-na nas lojas e nas ruas, porque trabalhei durante muito tempo na área da restauração (em bares, cafés e geladarias). Numa geladaria ganhava 15 euros ao dia, em 2012, por 12 horas de trabalho. Era o único negro intersexo. No ano seguinte, em 2013, trabalhei ainda mais horas (14 diárias) porque tinha a responsabilidade da gerência de um bar-restaurante, mas só ganhava 400 euros mês. Quatro meses depois, consegui ser aumentado até aos 500 euros. Saí pela falta de respeito.

Em 2014, mudei-me para Lisboa, onde trabalhei num hotel. Também fui muito discriminado por racismo. Um colega exigia, constantemente, que lhe fosse comprar o jantar ao supermercado.

Continuei em trabalhos precários, até emigrar para Hamburgo, Alemanha, em dezembro de 2013. Foi uma boa experiência profissional, trabalhei como chef de cozinha e fui promovido várias vezes. Regressei a Viseu em outubro de 2014, apesar de tudo achava que merecia ter uma vida decente na minha terra de origem. No mês seguinte à chegada, mudei-me para Lisboa, onde trabalhei como responsável de bar num hotel. Também fui muito discriminado, sobretudo por racismo. Um colega exigia, constantemente, que lhe fosse comprar o jantar ao supermercado para tentar escravizar-me.



Além do desgaste psicológico, tinha o físico porque era um trabalho muito exigente. Mandavam-me fazer tarefas extra, como empurrar os contentores de lixo pelas escadas porque não cabiam no elevador. Em junho de 2015, cheguei ao limite: sofri um acidente vascular cerebral (AVC). Fiquei hospitalizado durante três semanas e com sequelas para a vida. Tenho falta de sensibilidade do lado direito e lesões no cérebro.



Numa família de acolhimento

Não fui criado pela minha mãe biológica, só estive com ela até aos 2 meses. Nesta idade, fui acolhido por outra família. Sinto que fui bem tratado, recebi carinho da minha mãe, contava-me muitas histórias. Mas faleceu no ano passado, a 18 de setembro.

Pinto num estilo figurativo. E desenvolvo escrita em prosa poética

Claro que tive problemas de autoestima. Ajudou-me passar tempo comigo mesmo. Comecei a expressar-me de forma mais organizada aos 12 anos, através da dança hip-hop, e aos 14 com pintura. Pinto num estilo figurativo. Fiz um autorretrato, de rascunho em papel. Não acho que seja o meu melhor trabalho. E desenvolvo escrita em prosa poética, com algum discurso ativista.



Há oito anos que sou ativista, fundei de forma informal a Ação Pela Identidade em 2011. No princípio, fazíamos eventos em vários sítios e éramos mais de 20 pessoas intersexo e trans. Formalizámos a associação em 2015. No mesmo ano, fui a primeira pessoa do País a fazer o coming out, ou seja, a assumir publicamente no Parlamento o meu status intersexo.

Sou ativista há oito anos. O trabalho [da Ação pela Identidade] foca-se na defesa dos direitos e ações de esclarecimento

Neste momento, contamos com mais de 100 pessoas na associação. O nosso trabalho foca-se na defesa dos direitos e ações de esclarecimento. A lei n.º 38/2018 foi reivindicada por nós, pelo direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e à proteção das características sexuais de cada pessoa.



Há dois anos que tenho desenvolvido ativismo em Viseu. Ando entre Lisboa e a minha cidade, mas regresso sempre às origens para ações de sensibilização. É o meu trabalho a tempo inteiro.