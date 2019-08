ePaper ou encontre-o nas bancas a 28 de agosto de 2019.

Maria Augusta desconhecia que, na escola europeia que então frequentava, na Bélgica, a filha quase sempre preferia ir à casa de banho adaptada a deficientes. Também não imaginava que a rapariga não se reconhecesse no sexo com que nascera. "Em criança não se interessava por bonecas, mas também não brincava com carrinhos. Gostava muito de ler", conta a mãe à SÁBADO. Foi na puberdade que a mãe notou pela primeira vez que a filha sentia um desconforto crescente com o seu corpo."Recusou lidar com a menstruação, era como se não estivesse a acontecer", lembra a mãe. Também não fazia a depilação e aos poucos foi recusando vestir saias e vestidos. "Preferia calções e T-shirt. Eu e o pai imaginávamos que poderia ser lésbica."Na escola, a adolescente – que entretanto adotou um nome masculino e mudou de género no cartão de cidadão – tinha sido diagnosticada com um quociente de inteligência elevado e não tinha muitos amigos. "Era muito introvertido, fechado. Relacionava-se mais com os professores do que com os colegas", descreve a mãe, que usa o pronome masculino para se referir à então filha.