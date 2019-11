Novo livro de Bret Easton Ellis é um ataque aos millennials

À página 127, Bret Easton Ellis faz uma confissão: "A verdade é que nunca fui muito capaz de perceber o que pode ofender as outras pessoas." O autor de Psicopata Americano, considerado ícone da Geração X (tem 55 anos, viveu os anos 70 a ver filmes de terror e os 80 num "antro de imoralidade" a que chamava casa) teve tantas dúvidas que esperou nove anos para lançar Branco, o seu primeiro livro de ensaios.O escritor que é descrito por muitos como a voz de uma geração passou os últimos anos a fazer-se ouvir mais pelas suas opiniões que pela obra. O facto não deixa de ser irónico quando Branco é um ataque feroz à forma como algumas pessoas - os millennials - opinam hoje.Em 2013, no Twitter, escreveu: "Kathryn Bigelow despertaria algum interesse como cineasta se fosse homem, mas como é uma mulher muito sensual, ela apenas extrapola." Como Ellis não sabe o que ofende as pessoas, estranhou que o tweet tivesse sido mal recebido - e de novo, como nos anos 90, tivesse sido considerado misógino. Lembrou-se de quando Psicopata Americano chegou às livrarias e as cenas de violência contra mulheres causaram um terramoto de desconfianças. A presidente da filial de Los Angeles da Organização Nacional de Mulheres disse na altura ao The New York Times: "Isso não é arte. Ellis é um homem confuso e doente que nutre um profundo ódio pelas mulheres."Em Branco, Ellis explica de alguma maneira como, para ele, estas críticas foram sempre injustas. É que ele, que se define como homem branco e privilegiado, mesmo que gay, põe sempre a estética acima da ideologia. E condena quem não o faz: "Tweetar que ver a série Glee era como ‘pisar uma poça de VIH’ e que ver Chris Colfer a cantar Le Jazz Hot me deixava ‘sidoso dos velhos tempos’ também os indignou [aos millennials]".Para Bret Easton Ellis os millennials são isso: indignados. Mas indignados sem razão? Indignados pelas razões erradas. De resto, nenhum millennial escapa - nem que seja seu namorado, de quem fala de forma jocosa. "Até àquela infindável campanha eleitoral, tudo estivera calmo. Eu e o millennial nunca tínhamos discutido porque não me interessava e porque Obama o mantinha satisfeito", diz. Mas depois veio Trump...