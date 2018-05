É preciso evitar movimentos bruscos e manter a atenção durante a experiência. Mas não é só: também não se pode comer até duas a três horas antes, fazer exercício intenso nas seis horas anteriores e fumar ou tomar café. As relações sexuais estão interditas por um período de 24 horas, assim como os medicamentos, e é preciso fazer a barba e/ou depilar a zona púbica duas horas antes da sessão. Mais: devem evitar-se roupas justas ou apertadas (razão: podem aumentar o padrão de distribuição da temperatura do corpo), usar cremes hidratantes e até maquilhagem, sobretudo na zona dos olhos. E, ainda mais importante: não é suposto as pessoas tocarem-se. Isso pode adulterar os resultados da experiência.Quando o participante entra naquela sala descaracterizada de 35 metros quadrados, e a porta se fecha, o contacto com o exterior faz -se através de um intercomunicador. A sessão dura em média 45 minutos; pode chegar a uma hora. A única coisa que precisa de fazer é sentar-se numa cadeira, com uma almofada de corpo inteiro, e olhar para o ecrã onde vão passar excertos de dois a três minutos de filmes românticos ou de sexo explícito. Não é uma experiência recreativa, é mesmo ciência. Trata-se do único laboratório português onde se fazem estudos regulares sobre sexo, o Sex Lab. Fica na sala 046 da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.A funcionar desde 2008, já terão passado por ali mais de 400 pessoas, garante o seu coordenador, Pedro Nobre – que também é, desde o ano passado, o presidente da Associação Mundial para a Saúde Sexual. Desde então, os procedimentos não mudaram muito: antes de entrarem no estudo, os participantes assinam um documento de consentimento informado e os investigadores explicam-lhes o que se vai passar, assim como o funcionamento dos aparelhos que têm de colocar nos órgãos genitais (e que avaliam a resposta da excitação fisiológica). Eles aplicam um elástico com sensores na base do pénis; elas, um dispositivo semelhante a um tampão.Mas há instrumentos novos, como as duas câmaras térmicas, uma para a zona facial e outra para os genitais, que permitem estudar as regiões do corpo envolvidas na excitação sexual. As temperaturas correspondem a cores: o vermelho a um maior fluxo de sangue e portanto maior excitação. Neste momento, está mesmo a decorrer um estudo para avaliar se as câmaras serão um bom instrumento para avaliar a resposta sexual; se se comprovar, poderão ser uma alternativa às medidas mais intrusivas.A sala tem de estar a uma temperatura estável, entre os 20 e os 21 graus, para que o corpo do voluntário esteja em equilíbrio. Até porque é preciso tirar a roupa da cintura para baixo. Há um medidor de batimento cardíaco, que a pessoa coloca no lóbulo da orelha esquerda, e um eléctrodo para avaliar a condutância eléctrica da pele (um indicador do estado emocional), que se segura na palma da mão. Também há um instrumento de eye tracking que segue o movimento dos olhos e serve para medir o foco de atenção dos participantes.Ao lado, numa outra sala, os investigadores monitorizam através de três computadores o que está a acontecer em tempo real. É possível fazer corresponder as reacções do corpo a cada frame. No fim da exibição de cada filme são colocadas perguntas sobre sentimentos e emoções a que o participante responde no ecrã usando o rato.Normalmente, não há mais do que quatro sessões por dia no laboratório, porque os voluntários não se podem cruzar (a confidencialidade está garantida) e também porque é preciso fazer a desinfecção do material. Há um lavatório à entrada do laboratório e dois garrafões de anti-sépticos para esse efeito. Nos estudos que envolvem as medidas genitais também há sempre um incentivo monetário para os participantes: neste momento estão a oferecer vales de 20 euros. Ali, só se fazem estudos com adultos que possam dar o seu consentimento e "todos os estudos passam previamente por comissões de ética", explica Pedro Nobre.Ao contrário do que no início se pensava, é mais fácil ter voluntárias mulheres do que homens, e o grupo etário mais participativo são pessoas entre os 20 e os 30 anos. Só se fazem estudos com pessoas até aos 50. "O que tem muito a ver com a própria resposta fisiológica, porque há mudanças relacionadas com a menopausa e a andropausa", explica o investigador doutorado em Psicologia Clínica. Muitas pessoas participam para se conhecerem melhor e para perceberem se a sua sexualidade é normal, mas os investigadores nunca divulgam os resultados. Razão: os estudos não substituem um diagnóstico e há uma percentagem de pessoas, entre 10 e 30%, que não têm resposta sexual durante a experiência. "É o que chamamos flatliners e isso acontece tanto em homens como em mulheres", explica.A equipa que trabalha no Centro de Investigação em Sexualidade Humana é composta por 13 pessoas. A grande maioria são psicólogos mas de diferentes áreas: clínica, psicologia experimental e laboratorial e até neurociências. Recentemente, também há um médico urologista a colaborar num estudo que está a ser feito sobre o tratamento para a disfunção eréctil – é ele que prescreve a medicação.Cabe à equipa a tarefa de, além de analisar os resultados das experiências, também procurar os estímulos mais adequados. Ou seja, a selecção de filmes utilizados. Os investigadores fazem uma primeira selecção, depois procuram voluntários da sua rede de contactos para os verem e responderem a questionários. A seguir, escolhem-se os que causam maior resposta. "Usam-se filmes que provocam resposta tanto em homens como em mulheres, em que não haja diferença à partida", diz Pedro Nobre.Nem todas as experiências acontecem ali. Há estudos que são feitos através de questionários online, não é preciso a deslocação ao laboratório, mas também há parcerias com outros centros. Como o Instituto Biomédico de Investigação da Luz e Imagem (IBILI), em Coimbra, onde está a decorrer uma experiência que usa o equipamento de ressonância magnética. Trata-se de perceber que zonas do cérebro estão implicadas na excitação e compara homens com e sem disfunção eréctil. As pessoas assistem deitadas dentro do equipamento (há um espelho onde o filme é projectado) e, ao mesmo tempo, avalia -se tanto a resposta genital como os movimentos dos olhos. No fim há perguntas sobre os pensamentos e as emoções suscitados pelo visionamento.O primeiro estudo feito pelo Sex Lab aconteceu em 2009, mas o laboratório começou a ser montado ainda no ano anterior. Pedro Nobre inspirou-se na sua experiência nos Estados Unidos, onde esteve durante um ano a terminar o doutoramento. Trabalhou na altura com uma das referências mundiais da psicologia clínica, o americano David Barlow, na Universidade de Boston, onde havia um laboratório de sexo. Quando regressou em 2002 procurou financiamento para fazer o mesmo em Portugal; só conseguiu em 2008, através da Fundação para a Ciência e Tecnologia.Naquilo que é a sua principal função, estudar respostas sexuais e ao mesmo tempo fisiológicas em contexto controlado, o laboratório português é semelhante a todos os outros. Mas também tem algumas diferenças. "Procuramos ligar estas respostas mais objectivas e fisiológicas às psicológicas", explica Pedro Nobre. "Porque uma coisa é a resposta dos nossos órgãos genitais e outra coisa, não necessariamente igual, é a nossa percepção da excitação e do prazer sexual", acrescenta o especialista. Em todos os estudos, depois da exibição dos filmes de natureza sexual, é apresentada uma lista de pensamentos e emoções. Os voluntários têm de indicar quais sentiram durante a sessão.Ao longo de 10 anos já foi possível perceber que a "resposta sexual/genital nem sempre é concordante com o prazer que sentimos", diz o psicólogo clínico. O que pode ter implicações em doenças como a disfunção eréctil. No estudo que o laboratório está a realizar sobre esta doença, que compara o recurso a psicoterapia e a medicação, já é possível perceber isso.Os resultados preliminares mostram que, ao fim de três ou seis meses, parte dos doentes que tomaram medicação voltam a ter dificuldades e a maioria dos que fizeram psicoterapia continua bem. "Isso significa que se nós conseguirmos trabalhar pensamentos e emoções, e tornar as experiências sexuais mais satisfatórias, a probabilidade de os efeitos se manterem é maior do que com um medicamento que ajuda num sintoma", explica o especialista.Também a assinalar a primeira década de criação do laboratório vai ser lançado, em Setembro, um doutoramento em Sexualidade Humana. Não só é o primeiro em Portugal, como também na Europa, garante o coordenador do Sex Lab. Só existem 15 vagas, mas numa primeira fase houve mais de 30 candidatos. Porque o programa não se destina apenas a psicólogos. Um terço dos interessados eram estrangeiros.