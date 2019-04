À porta do escritório tem uma placa que diz tudo: é a "Boss Fátima Martins". Fátima Martins tem a maior cadeia portuguesa de sex shops, a Koisas D'adultos, hoje com 11 lojas abertas ao público. Mas quando começou era tudo diferente. "Havia algumas lojas mas quase todas tinham peep shows ou cabines [para visualizar filmes pornográficos]. Não apostámos nessa vertente porque atrai outro tipo de público e, sobretudo, inibe as mulheres. Queríamos uma loja clean, com luz natural, aberta. Eu própria, que estou muito à vontade com este tema, não me sentia bem nesse tipo de espaço, que tem mais de engate do que outra coisa qualquer. Há lugares para tudo. Nós queríamos uma coisa diferente", explica a CEO à SÁBADO.

