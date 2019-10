O Congresso Europeu de Nutrição, que decorreu na passada sexta-feira e no sábado, em Lisboa, trouxe Bettina Moritz a Portugal pela quarta vez. Ela falou, entre outras coisas, da relação entre nutrição, libido e fertilidade – uma área que investiga há 14 anos, por ela própria ter tido dificuldade em engravidar. A nutricionista, de 41 anos, é mãe de uma rapariga e dois rapazes, e dá consultas na sua clínica, em Florianópolis, no sul do Brasil. É tão procurada por mulheres que querem ter filhos que a sua agenda está preenchida até 2021. Além da libido e da fertilidade, Bettina também trata, através da nutrição, transtornos de ansiedade, distúrbios mentais e depressão. Ajuda ainda a prevenir doenças neurológicas e a melhorar a disposição, a concentração e a memória.

No Congresso Europeu de Nutrição, falou do impacto da nutrição na libido. Que tipo de alimentos são esses?

Os alimentos, por si só, não aumentam a libido. Estamos a falar de uma mudança de estilo de vida, associada a uma melhoria na alimentação. Entre todos os alimentos específicos, que são poucos, que podem melhorar a libido, destacam-se a cebolinha chinesa, o gengibre ou o guaraná em pó. Segundo alguns estudos, o consumo de romã tem efeito nos homens, melhorando a ereção.

E nas mulheres?

Não existem tantos estudos como para homens. Mas o que encontramos para melhorar a libido das mulheres é a maca peruana, uma raiz plantada no Peru que pode ser encontrada no mundo inteiro. Nas mulheres, a perda da libido é muitas vezes provocada por questões psicológicas, mais até do que as alterações hormonais. O stress, por exemplo, tem um grande impacto na diminuição da libido, não só nas mulheres mas também nos homens. Aí, temos de pensar numa dieta para o reduzir e melhorar a sensação de bem estar. Os mais indicados são os alimentos fermentados (leite, iogurtes com bactérias, kefir, batata e farelo de arroz) que têm um alto teor de gaba, um ácido aminobutírico com efeito calmante.

A romã, que melhora a ereção, deve ser incluída na dieta continuada ou é para ser consumida pontualmente para obter efeito?

Sim, os estudos revelam que só com toma continuada, no mínimo com 10 a 14 dias. Há estudos que provam que os flavonoides também melhoram a ereção. Um deles, feito com mais de 20 mil homens, concluiu que aqueles que tinham menor índice de problemas de ereção eram os que consumiam flavonoides, que encontramos, principalmente, na maçã, na pera, no mirtilo, na romã e no vinho tinto.