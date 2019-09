ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de setembro de 2019.

Embora Downton Abbey fosse um enorme sucesso televisivo, com as seis temporadas a merecerem todos os prémios (Emmy, BAFTA, Globos de Ouro) e a atenção de centenas de milhões de telespectadores em todo o mundo, Julian Fellowes não acreditava que a sua série originasse um filme, como explicou à: "Há muitas séries ótimas que nunca chegaram ao cinema, por isso não encarava isto, de todo, como uma inevitabilidade", diz.Contudo, quatro anos depois do último episódio aqui estamos, em Londres, num encontro com a equipa de produção e o elenco, na semana anterior à estreia da longa-metragem - que acontece esta quinta-feira, 19."Como terminámos uma ou duas temporadas antes do que poderíamos ter feito, acho que os fãs sentiram que estávamos a abandonar o palco cedo demais", acrescentou Gareth Neame, o produtor que em 2007 lançou a Fellowes, que em 2002 recebera o Óscar de Melhor Argumento Original por Gosford Park, a ideia de uma série de época que acompanhasse o quotidiano de uma família de aristocratas ingleses no início do século XX, os Crawley, e o dos seus cozinheiros, criados e motoristas.