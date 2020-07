SIC faz paródia de Cristina Ferreira no primeiro programa sem a apresentadora

"Casa Feliz", o novo programa da SIC, começou com uma imitação de Cristina Ferreira, com interpretação da atriz Joana Pais de Brito. O terceiro canal decidiu manter o estúdio do antigo matutino, retirando apenas as fotografias da apresentadora.Ao longo dos primeiros minutos, a humorista recriou expressões icónicas da nova estrela da TVI. Chegou até a fingir a preparação de uma receita de um bolo, um dos espaços fixos d'O Programa da Cristina'.João Baião e Diana Chaves foram os eleitos por Daniel Oliveira para conduzir as novas manhãs da estação de Paço de Arcos. Os dois foram brincando ao longo da conversa com Joana Pais de Brito.No final, o apresentador dedicou palavras de carinho a Cristina Ferreira, agradecendo o seu empenho ao longo do último ano e meio."Cristina Ferreira foi durante algum tempo muito feliz com esta equipa maravilhosa da SIC e que fez esta casa feliz para todos os portugueses. É essa felicidade que nós queremos que seja o lema desta 'Casa Feliz' e claro o caminho da nossa Cristina. Que continue a sorrir."