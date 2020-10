A carregar o vídeo ...

Passa horas – não diz quantas – a ver vídeos das personalidades que vai imitar. E gosta de ver em diferentes contextos. "É muito diferente ter Cristina Ferreira a dar uma entrevista a um jornal económico do que estar na apresentação do seu perfume. Cria nuances diferentes. Estou sempre a procura disso, nunca fico satisfeita com um contexto", explica Joana Pais de Brito, de 36 anos.A atriz - que foi terapeuta ocupacional - tornou-se mais conhecida no programa Donos Disto Tudo, da RTP, com as imitações de celebridades. Cristina Ferreira foi uma das mais falada. E não há receio do que podem pensar os imitados? "Nunca tive esse problema. Já tive reações positivas, quando me cruzo comas pessoas. Mas não vou dar exemplos específicos. Todas as pessoas que já imitei foram simpáticas e cordais comigo."