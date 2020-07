O centro de cuidados a idosos está fechado desde o passado dia 12 de março e os seus funcionários decidaram combater o isolamento dos utentes do lar organizando atividades para os deixar entretidos. Por isso, os residentes do Sydmar Lodge, no norte de Londres, têm vindo a recrear capas de álbuns clássicos para se manterem ocupados durante o confinamento da covid-19.

Como exemplos escolheram capas como as de Adele, Taylor Swift, Queen e David Bowie.

Sydmar Lodge Care Home residents and carers have been recreating classic album covers. The home has now been in lockdown for 4 months. pic.twitter.com/XS5YQ4f1Sw