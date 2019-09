ida e volta do Padrão dos Descobrimentos ao Pilar da Ponte; no Porto o percurso é entre o Castelo do Queijo e o Jardim do Calém; em Coimbra o percurso vai do Jardim da Sereia até à Praça 8 de Maio; no Funchal será dos Jardins do Lido até à Câmara Municipal do Funchal.



em todos os centros de oncologia pediátrica do país".





A Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro está a promover quatro caminhadas solidária para celebrar o seu 25º aniversário. As iniciativas vão acontecer em Lisboa, Porto, Coimbra e Funchal, no dia 12 de outubro (sábado)."Em 1994, um grupo de pais mobilizou-se para criar a associação que proporcionasse a melhor qualidade de vida possível aos seus filhos e a todas as famílias que se confrontam com o mesmo diagnóstico", escreve a Acreditar num comunicado enviado às redacções.Em Lisboa a caminhada consiste numaAs caminhadas acontecem em quatro cidades para lembrar que a Acreditar está presente "As inscrições decorrem até dia 10 de outubro e o valor da inscrição varia entre os €5,00 e os €7,50.A inscrição pode ser feita nos escritórios da Acreditar ou online A caminhada está marcada para 12 de outubro entre as 10h00 e as 12h30.