Em pose, à porta, com os objetos mais importantes para o futuro das suas carreiras - foi assim que encontrámos cinco jovens emergentes da pastelaria nacional, como numa casa de partida, mas com muito já conquistado.A pastelaria deixou de ser o parente pobre da alta-cozinha e o futuro adivinha-se doce. A formação melhorou nos últimos anos e os primeiros pasteleiros que estudaram especificamente para o ser estão a chegar às cozinhas e a abrir as suas pastelarias de rua, com um produto cuidado, feito de raiz e sem atalhos - por oposição à pastelaria industrializada que ainda se encontra por todo o País.De norte a sul escolhemos cinco nomes que estão a trabalhar para apresentar produtos inovadores, nos grandes hotéis e restaurantes estrelados ou numa vila pequena, que se inspiram na tradição ou em regimes alimentares cada vez mais populares, como o veganismo. Contaram-nos a sua história e ainda nos prepararam um doce de Páscoa que mostra bem a sua visão da pastelaria.