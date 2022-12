Será possível ter um bebé e ser amigo do ambiente?

Fraldas descartáveis, biberões que libertam microplásticos, brinquedos: estes são só alguns elementos que associamos à maternidade e que são difíceis de associar à sustentabilidade, numa altura em que a proteção do planeta para as novas gerações está na ordem do dia. Contudo, de acordo com um estudo encomendado pela marca Baby Dove e em que 2.000 pais com crianças de três ou menos anos de idade foram inquiridos, as preocupações com a sustentabilidade perdem importância após ter um filho. Vinte e sete por cento dos inquiridos consideraram até que é impossível ser amigo do ambiente enquanto se está a criar um recém-nascido.