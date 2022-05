Noá, a menina vegana

Vive numa quinta, brinca com ovelhas e cavalos e adora a Frozen. Não tem horários fixos e pode explorar o campo à vontade. Com 5 anos, todos os dias são diferentes.

Noá Zaya tem cinco anos e sabe bem o que quer. "A foto vai ser aqui", diz, sentando-se junto à piscina com uma capa cheia de autocolantes com o seu nome numa mão e uma meia azul na outra. "São os anéis do Sonic", diz respondendo à curiosidade da SÁBADO. "Vimos o filme há uns dias e ela adorou", conta a mãe Maria Couto.