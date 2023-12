Cinco dicas para um Natal (e Ano Novo) mais amigo do ambiente

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O Natal e o Ano Novo são, muitas vezes, dias de excessos. Como forma de combater o desperdício e promover um comportamento mais sustentável, a associação Zero reuniu cinco dicas para tornar estas datas mais amigas do ambiente.





associação ambiental apela aos cidadãos para que troquem os habituais presentes de Natal que causam impacto no planeta por uma oferta que ajude a melhorar a pegada ambiental de quem oferece e de quem recebe e que faça o mesmo para as refeições. Conheça as cinco dicas:

Dica 1: as decorações

A ZERO, no comunicado onde partilha as cinco dicas para um Natal mais sustentável, começa por referir que "resistir aos apelos do consumo é contribuir para a redução da nossa pegada no planeta Terra". A

A primeira dica está relacionada com as decorações de Natal. E o primeiro ponto abordado é o da árvore de Natal. O que é melhor para o planeta, uma árvore artificial ou natural? "Há prós e contras, mas no essencial, no caso de produtos artificiais, a palavra-chave é reutilizar", refere a associação, pedindo que quem opte por uma árvore artificial a utilize por várias "décadas (sim, elas duram décadas)".

A mesma regra de reaproveitamento aplica-se a todos os outros produtos de decoração, desde bolas, fitas e demais adereços para a árvore e para a casa.

Por outro lado, se desejar uma árvore natural, a Zero propõe que adquira uma árvore com raiz, "desde que tenha depois uma forma de a devolver à natureza".

Já quanto às luzes, "devem ser LED e só estarem ligadas quando, de facto, estamos a usufruir delas".

Dica 2: as refeições

A segunda dica de sustentabilidade está relacionada com as refeições (não só no dia de Natal, mas também na véspera, na Passagem de Ano, no almoço de Ano Novo ou nas refeições do Dia de Reis).

A Zero começa por recomendar que se faça uma lista dos ingredientes necessários antes de ir às compras e articular a lista com a dos restantes convidados para evitar compras em duplicado.

Quando chegar às compras (não se esqueça dos sacos em casa), prefira produtos a granel em vez de embalados e dê preferência aos produtos alimentares locais e os da estação do ano e de agricultura biológica.

A associação ambiental apela igualmente que se substituam ingredientes de origem animal por alternativas vegetarianas e por carnes brancas e que no que toca a peixe, se opte por comprar bacalhau e polvo de grande dimensão e, de preferência, pescado de forma sustentável.

Já sobre as sobras, a palavra de ordem é "não desperdiçar". A melhor forma de conservar as sobras sem que estas entrem em contacto com substâncias prejudiciais é utilizar recipientes feitos de vidro, de cerâmica ou de metal. Dentro do possível, evite recipientes em plástico, em particular se está a guardar comida com gordura ou se pretende aquecê-la, recomenda a associação.

Dica 3: as prendas

"Se tem mesmo que dar uma prenda" é a forma como a Zero começa a terceira dica, o que deixa antever que a associação não é a maior apoiante da troca de presentes. Mas, "se tem mesmo que dar uma prenda", sugere que ofereça "um produto comestível (como uma lata de chá biológico, um vinho, chocolates artesanais)", bolachas caseiras, fotografias ou " frases inspiradoras numa moldura feita por si reutilizando materiais que tenha em casa".

Outra opção sustentável é a compra de "presentes em segunda-mão". No entanto, tenha atenção aos materiais plásticos, especialmente no que toca a brinquedos e a utensílios de cozinha. Em alguns casos, podem conter substâncias que atualmente já estão proibidas, avisa a Zero.

E por que não oferecer apoio a uma causa, ou uma instituição, ou oferecer experiências como passeios, ações de voluntariado, uma ida ao teatro, entre outros. Outra sugestão é que ofereça arbustos e árvores para plantar.

Em último recurso, porque não recorrer às "prendas recicladas". Aquela prenda que lhe ofereceram e que nunca chegou a abrir (e não faz tenções de abrir) pode ser uma boa prenda para uma outra pessoa.

Dica 4: os embrulhos

E depois da oferta de prendas, chega a altura de reciclar. "Infelizmente nos dias seguintes ao Natal ainda é visível que a redução e a separação seletiva não fazem parte das práticas de muitos portugueses", começa por referir a Zero.



"Se a aposta na prevenção não foi muito eficaz, é absolutamente fundamental que separe os materiais de embrulho e outros e os procure reutilizar", recomenda a associação.

"Se tiver essa possibilidade, separe os resíduos orgânicos e encaminhe-os para compostagem", aconselha ainda a associação.

Dica 5: as resoluções

E já que a campanha da Zero inclui o Ano Novo, a associação recomenda que comece o ano a assumir alguns compromissos que possam conduzir à redução da sua pegada ecológica.

O primeiro passo pode ser reduzir o consumo de proteína animal. Pode ser apenas uma refeição por semana, para começar.

Reduzir as viagens de avião e privilegiar os transportes coletivos nas viagens quotidianas é outro passo distinguido pela associação.