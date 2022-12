Como explicar às crianças que este vai ser um Natal mais económico?

Durante este ano perdeu rendimentos ou tem sentido muito o peso da inflação? O aumento do custo de vida refletiu-se nos presentes que pode comprar para as crianças mas tem medo que elas não entendam a situação?







Russ Rohde/Getty Images

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Os portugueses planeiam gastar menos 5,2% neste Natal do que em 2021, e cerca de metade da população refere que vai gastar um valor menor.Saiba como explicar às crianças a necessidade de receberem menos prendas, sem perder a magia desta época. Laverne Antrobus, consultora infantil e psicóloga educacional, falou com a BBC e referiu que devemos ver esta como "uma oportunidade de redefinir a maneira como a família vive o Natal". A psicóloga aconselha que os pais conversem com as crianças e partilhem as suas preocupações, uma vez que se está a passar por um momento de mais dificuldades económicas, é provável que as crianças já tenham ouvido conversas entre os adultos e é necessário esclarecer o que se passa.Laverne Antrobus considera que "preparação é tudo" e que por isso, se uma criança já souber de antemão que as coisas vão ter de ser diferentes, não vai ficar triste no momento da entrega das prendas mas sim contente com as que recebeu.Sugere que se diga algo como "vamos fazer as coisas de maneira diferente este ano" e pode até dizer que "o Pai Natal também precisa de fazer as coisas de uma forma diferente".A psicóloga refere que o grupo mais complicado para entender estas necessidades são os pré-adolescentes, ou seja, as crianças entre os oito e os doze anos. Nestas idades, o melhor é "ser honesto e dizer que não teve dinheiro para a prenda que eles queriam".No entanto, também aqui há um conselho para tentar mudar a situação: "Podem criar um plano para economizar", que inclua a criação de uma conta bancária para o dinheiro que receber no Natal e nos anos, ou esperar pelos saldos para tentar encontrar melhores ofertas.Outra coisa que pode ser feita com crianças de todas as idades é elaborar uma lista de atividades que queiram fazer, em vez de prendas que gostavam de receber. A psicóloga partilha que "é uma alegria para as crianças elaborar essa lista" e que muitas vezes, "os pais se surpreendem com as atividades que os seus filhos querem fazer".Esta lista pode incluir variadíssimas coisas como cozinhar bolachas, comer uma sobremesa especial, fazer uma caminhada noturna, uma maratona de filmes de cinema em família ou visitar um parque novo: todos os tipos de coisas "que geram memórias de infância e que se tornam realmente importantes".A psicóloga conta que já ouviu várias crianças a dizer-lhe que "ter um pai presente é como ter um bem precioso", e que por isso estão muito recetivas a tudo o que seja atividades em família.