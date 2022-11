Saquetas de chá biodegradáveis e maior reutilização. Bruxelas abre guerra ao plástico

Comissão Europeia divulgou proposta para cortar o lixo de plástico produzido per capita nos Estados-membros da União Europeia em 5% até 2030 e em 15% até 2040.

A Comissão Europeia divulgou esta quarta-feira uma proposta legislativa com vista a cortar o lixo de plástico produzido per capita nos Estados-membros da União Europeia em 5% até 2030 e em 15% até 2040, comparativamente aos níveis alcançados em 2018. Entre as medidas apresentadas, encontra-se o fim das garrafas de champô em miniatura nos hotéis ou metas para a reutilização de copos e materiais usados em encomendas online.