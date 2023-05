Os copos de plástico reutilizáveis, uma prática que se iniciou há alguns anos nos inúmeros festivais que se realizam de norte a sul do País nesta época, foram o tema da coluna de José Sá Reis, professor da Universidade do Porto e advogado, no Negócios, na última terça-feira. "É claro que se tornou insustentável continuar a gastar dezenas de milhar de copos não reutilizáveis por cada noite de um grande festival: seja qual for o prisma por que se olha, é um atentado ecológico", escreve no texto intitulado "’Vai um copo?’: o ‘greenwashing’ dos festivais de verão".