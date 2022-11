Situationships e pouco álcool. O que procuram os jovens solteiros no Tinder?

O que é uma situationship? O último relatório anual da app para encontros Tinder assinala-a como um tipo de relação muito procurada, de acordo com as referências feitas nas biografias dos seus utilizadores. As menções aumentaram 49% em relação a 2021, com os solteiros entre os 18 e os 25 anos a destacarem esta preferência de forma a desenvolver uma relação com menor pressão.