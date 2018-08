Durante a queda da civilização Maia há mais de 1000 anos, os reis eram executados em público, os prisioneiros eram feitos reféns e os sacríficos eram comuns. Apesar do aspecto bélico ser relevante, não terá sido este a causa do declínio do povo pré-colombiano. Sabe-se que a ocorrência de uma seca extrema e prolongada terá sido provavelmente a principal explicação para o fim de uma das culturas mais proeminentes da história, mas pela primeira vez um grupo de cientistas internacional conseguiu determinar a dimensão da mesma e as consequências para os Maias, reforçando a explicação para o declínio da civilização. O estudo - Quantification of drought during the collapse of the classic Maya civilization ("Quantificação da seca durante o colapso da civilização Maia clássica", em português) - foi publicado na quinta-feira na revista Science.

Os cientistas das Universidade de Cambridge e da Universidade da Flórida conseguiram demonstrar o tamanho da seca: "Descobrimos que a precipitação média anual diminuiu em cerca de 41 a 54% em relação a hoje ao longo de várias décadas de seca. Períodos com até 70% de redução da precipitação podem ter ocorrido em períodos de tempo mais curtos dentro das secas", explicou o geoquímico Nicholas Evans, do Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Cambridge, em entrevista à BBC.

Segundo o académico, a humidade relativa nas zonas dos actuais Guatemala, Belize, Norte de El Salvador, oeste de Honduras e alguns estados do sul do México, diminuiu entre a 2% a 7% no período, o que afectou tremendamente a "agricultura, incluindo os rendimentos das culturas básicas dos Maias, como o milho", uma das principais actividades praticadas pelo povo.

O método utilizado foi algo complexo: o grupo teve mapear a proporção dos diferentes isótopos de diversas camadas da zona do lago Chichancanab, no México (que davam indícios de diferentes épocas) a partir da presença de camadas de sulfato de cálcio em conchas e outros elementos naturais, o que lhes permitiu reconstruir o ciclo climático durante este período de seca que pode ter durado quase 200 anos. Os cientistas descobriram que nesse período – cerca de 800 a 1000 a.C. – a precipitação anual das planícies foi reduzida a 50% e alcançou picos de 70% de queda em alguns locais.

Estas evidências ficaram preservadas graças ao clima mais quente sentido na época, que levou ao encolhimento do lago e conservou camadas distintas dentro de sedimentos acumulados, permitindo desta forma o estudo da composição isotópica. "Foi quase como medir a água do lago", concluiu Evans.

A teoria que uma mudança climática extrema por volta do ano 1000 a.C. pudesse estar na origem da queda dos Maias não é nova: os primeiros indícios de uma correlação temporal entre a seca e a queda sociopolítica dos Maias foram encontrados há mais de 20 anos, através da análise de sedimentos do referido lago Chichancanab, na península de Yucatán. A principal diferença entre os estudos anteriores e este novo publicado na revista Science prende-se com o facto de que os primeiros estudos paleoclimáticos serem baseados em reconstruções qualitativas – ou seja, só se sabia que o período mencionado terá sido mais seco que o outro. Este novo estudo pelas universidades de Cambridge e Flórida permite compreender pela primeira a extensão do fenómeno natural.

Muitas das terras habitadas pelos Maias e outras destinadas à prática da agricultura tornaram-se, provavelmente, áreas desertas. De facto, a civilização parecia estar tão desesperada por água que foram encontrados várias esculturas em pedra da máscara de Chaac, o deus Maia da chuva.

Teorias sobre o declínio dos Maias

A civilização maia, uma das mais avançadas culturas mesoamericanas pré-colombianas, notável pela sua língua escrita (a única no mundo pré-colombiano que conseguia representar graficamente o idioma falado), pela sua arquitectura e arte, matemática e descoberta de sistemas astronómicos, e pela sua resistência durante e após a chegada dos conquistadores espanhóis ao Novo Mundo, continuando a desenvolver-se durante o período Pré-Clássico e da Antiguidade Clássica, deixou poucos vestígios da sua história.

Crê-se que o povo Maia tenha atingido o seu auge entre os anos 200 e 950 a.C., com uma população de cerca de 13 milhões de habitantes em 750 a.C, caindo numa espiral de declínio a partir desse período. Há várias teorias que tentam explicar as razões do colapso desta civilização, desde guerras internas, invasões de povos estrangeiros, surtos de doenças, sobrepopulação, problemas derivados da monocultura a mudanças climáticas – como o período alargado de seca.

Já em 1994, o arqueólogo Richardson Benedict Gill defendeu na sua obra "The Great Maya Droughts (As grandes secas Maias, em tradução livre. O livro não foi editado em português), que os períodos de estiagem teriam sido a principal causa do declínio do povo – uma teoria corroborada depois por mais indícios das consequências deste fenómeno natural, inclusive outro estudo recente da Universidade da Flórida que concluiu que o intervalo mais seco dos últimos 7 mil anos na América Central ocorreu precisamente entre os anos 800 e 1000 a.C. – altura do declínio da civilização Maia.

Isto não significa, porém, que a população Maia teve uma sentença de morte: a seca não matou os Maias, mas dispersou o povo para outras zonas próximas e provocou um retrocesso social, político e cultural com o abandono dos seus centros civilizacionais. Os Maias não morreram assim de fome ou sede, mas viram o seu principal meio de subsistência – a agricultura – danificado.

E o que poderá ter provocado a seca? Para Evans, é impossível reduzir apenas a uma explicação. "Existem várias teorias, mas os dados não sustentam qualquer causa singular. Possíveis teorias incluem a desflorestação, mudanças na frequência dos ciclones tropicais, mudanças na frequência dos eventos El Niño e mudanças na posição da Zona de Convergência Intertropical, entre outros", concluiu.

A seca poderá ter conduzido também à falência do sistema político – governado por elites –e à referida cultura agrícola. A sobrepopulação é outra das causas apontadas que, na altura da seca, poderá ter levado a escassez de comida.

"Se se juntar tudo, temos a tempestade perfeita", explicou Daniela Triadan, uma antropologista da Universidade do Arizona, especialista na civilização Maia. "Eles não desapareceram completamente", esclareceu também Takeshi Inomata, outra antropologista da mesma universidade. Descendentes dos Maias ainda habitam a área onde morava a civilização.