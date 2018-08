Há muito para amar no Bronson, um gato laranja de três anos e obeso. O felino, jovem adulto, pesa 15 quilos, o que se revela perigoso tendo em conta que os gatos desta idade têm normalmente entre 3,5 a 4,5 quilos. O "pequeno animal" foi adoptado por um casal norte-americano e juntos têm lutado para Bronson perder peso e ser um gato saudável.

Quando chegou em Maio à Sociedade Humana de West Michigan nos EUA, uma organização de apoio a animais, depois de a sua tutora ter morrido, o felino pesava perto de 16kg e tinha 81,28 centímetros de diâmetro de barriga. Rapidamente, voluntários do abrigo perceberam que o gato era obeso mórbido e que tinha dificuldades em fazer actividades comuns, desde comer a brincar e ir à caixa de areia, provavelmente motivado pelo consumo excessivo de hidratos de carbono que a sua tutora lhe dava antes de falecer.

Após passar alguns dias no abrigo, o casal Mike Wilson e Megan Hannman, que trabalham como designers para mobília e brinquedos para felinos, viram-no e "perderam-se de amores" pelo gato. "O Bronson era tão simpático e afectuoso, e mostrava-se tão feliz a dar marradinhas na sua cama quando lhe fizemos festas pela primeira vez", contam ao Bored Panda. "Ele é o gato mais querido que já alguma vez vimos e pareceu tão feliz de vir para casa e ter um espaço grande para si."

Pouco depois de o levarem para casa com algumas dificuldades (devido ao seu peso), o casal concentrou-se em ajudá-lo a perder os vários quilos extra. Levaram a um veterinário que acompanha o seu caso diariamente e puseram-no numa dieta que só lhe permite consumir 375 calorias por dia. Além da preocupação com a alimentação, todos os dias "treinam" com o animal, fazendo-o subir alguns lances de escada e mudando de local o prato da comida durante as horas das refeições para promover caminhadas. Além disto, revelam ao site norte-americano, apostam muito nas brincadeiras com o gato para o obrigar a fazer exercício. Bronson até tem um peluche preferido: um tomate cheio de catnip por dentro que gosta de atacar, morder e pontapear com as suas patas traseiras.





Bronson parece estar a adaptar-se bem à sua dieta, embora dê a entender que quer comer mais, muitas vezes através de miados longos a meio da noite a pedir um snack, segundo conta Wilson.

Até agora, o "Garfield gigante" já perdeu mais de um quilo e aparenta estar num bom caminho, não tendo mais problemas de saúde além da obesidade. O gato tem, porém, um dente partido que tem de ser arrancado, mas só poderá fazê-lo quando perder algum tempo porque até agora tem demasiado peso para a anestesia fazer efeito.

O felino tem também uma condição não-grave que lhe dá um ar pitoresco: é um gato polidáctilo, ou seja, tem mais dedos do que é habitual num felino, o que também lhe confere o ar de ter dois polegares salientes. Esta anormalidade genética é inofensiva.





Mike Wilson e Megan Hannman decidiram começar também páginas em redes sociais para mostrar a viagem de perda de peso de Bronson. Até agora já conta com mais de 55 mil seguidores que acompanham diariamente as dificuldades, metas atingidas e momentos fofinhos do gato.

Na conta de Instagram os tutores costumam revelar traços de personalidade do gato, como ter a mania que é um "gato de colo" apesar do seu corpo volumoso e a tendência em roubar mais de metade da cama quando dorme ao pé dos tutores.