Quando se imagina uma múmia egípcia, a imagem mais comum trata-se de um corpo cuidadosamente embalsamado com tiras finas de linho e sepultado em sarcófagos ornamentados e ricos (isto tratando-se de um faraó ou membro da família real). Outras ideias, porém, baseadas em múmias não-preservadas com tanto cuidado, sugeriram aos arqueólogos a teoria da "preservação natural", que defende que as múmias egípcias foram conservadas por ar, areia e sorte.

Um estudo recentemente publicado no Journal of Archaeological Science sugeriu uma nova hipótese: as múmias do Antigo Egipto eram maioritariamente embalsamadas com cuidado e com base numa receita específica.

O estudo centrou-se na Múmia S. 293, datada de 3600 a.C., o corpo mais antigo encontrado preservado e exposto no Museu Egípcio de Turim, na Itália. Os restos mortais foram comprados em 1901 por um mercador desconhecido e mais tarde trazido para o museu pelo seu então director Ernesto Schiaparelli. Na altura, os arqueólogos encarregados do caso não conseguiram determinar como e quando morreu, e presumiram que o corpo foi preservado por meios naturais.

Os cientistas ingleses e australianos autores do estudo na publicação concluíram que o processo de preservação foi resultado de uma receita com mais de 5000 mil anos.

Stephen Buckley, arqueólogo da Universidade de York, Inglaterra, e um dos coordenadores do estudo, explicou à BBC que a equipa elaborou uma espécie de "impressão digital" química de cada ingrediente usado no processo de embalsamento e combinando a "análise química com exame visual do corpo, investigações genéticas, datação por radiocarbono e análise microscópica dos revestimentos de linho, confirmamos que esse processo ritual de mumificação ocorreu por volta de 3600 antes de Cristo. Foi feito num homem que teria uma idade entre 20 e 30 anos quando morreu", concluiu.

A receita final era assim constituída por um óleo de vegetal (possivelmente de gergelim), um "bálsamo", uma goma à base de plantas e resina de árvore conífera (provavelmente resina de pinheiro) que, quando misturada com o óleo, conferia-lhe propriedades antibacterianas e protegia o corpo da decomposição.

O processo químico envolvido foi o que permitiu a descoberta: ao analisarem pequenas amostras da múmia através do processo de espectrometria de massa, conseguiram separar individualmente as complexas misturas orgânicas e assim constituir a referida "impressão digital" química – o que lhes permitiu chegar aos ingredientes no final.

O facto de a múmia de Turim nunca ter passado por um tratamento de conservação constituiu uma oportunidade única para estudar o embalsamento egípcio. Esta "literalmente incorpora o embalsamamento que esteve no coração da mumificação egípcia por 4000 anos", referiu Buckley. "Até agora não tivemos uma múmia pré-histórica que realmente demonstrasse - de forma tão perfeita através da química - as origens do que se tornaria a mumificação icónica que nós hoje conhecemos", acrescentou.

O início desta pesquisa passou pela análise prévia das substâncias químicas dos têxteis egípcios que eram usadas para envolver as múmias, que lhe permitiram chegar à múmia S. 293.

Estes tecidos, de cerca de 4000 a.C., são muito mais antigos do que o consensual período em que começaram as mumificações no Egipto, que poderá significar que o processo é muito mais velho do que se pensa. "A mumificação em geral, supostamente, começou por volta de 2600 anos antes de Cristo, quando a Grande Pirâmide estava a ser construída", explicou Buckley, convicto de que sua investigação poderá provar que o processo é muito mais antigo. "Há uma espécie de identidade pan-egípcia muito antes da formação do primeiro estado-nação do mundo em 3100 antes de Cristo. As suas origens são muito mais cedo do que pensávamos", considera Stephen Buckley.

"Não fiquei particularmente surpreendido com os resultados, mas estou aliviado que tenhamos encontrado provas que corroboram as nossas pesquisas anteriores", continua. "Eu suspeitei que os corpos pré-antigos não eram tão 'naturais' como se pensava, mas a chance de encontrar um que não tivesse sido contaminado por um museu ou negociantes de antiguidades era muito pequena", concluiu.

Além do embalsamento, o processo de mumificação incluía ainda a remoção do cérebro e outros órgãos internos, o revestimento do corpo com os ingredientes para matar bactérias, colocar o corpo em sal para o secar e envolvê-lo em linho.