Uma equipa de arqueólogos gregos e alemães descobriu uma placa de argila gravada com 13 versos do Canto XIV da Odisseia, obra atribuída a Homero. A peça foi encontrada perto do templo de Zeus, na antiga cidade de Olímpia no Peloponeso (sul da Grécia) e pode ser o vestígio mais antigo alguma vez encontrado do poema épico, segundo o Ministério da Cultura grego que divulgou a descoberta na terça-feira.



Se se confirmar que a placa data do século III a. C., isto significa que a Odisseia é mais antiga do que se pensava – do século III e não do século VIII a.C.

O excerto do poema é referente à parte em que Ulisses retorna à ilha de origem, Ítaca, e o seu reencontro emocionante com o servo Eumeu, que nunca esqueceu o herói, dez anos após a Guerra de Tróia.

A equipa foi criada num esforço combinado do Serviço de Arqueologia da Grécia e o Instituto Alemão de Arqueologia. O trabalho de cooperação dura há 3 anos, sendo liderado por Erophilis-Iris Koleda. O grupo de cientistas tem-se focado nos vestígios à volta do templo de Zeus no antigo berço dos Jogos Olímpicos.

A data e veracidade da peça arqueológica ainda serão confirmadas, mas o Ministério da Cultura grego já a define como uma descoberta "arqueológica, epigráfica, literária e histórica" importante e sublinha a sua "singularidade".

A obra foi composta, supostamente, durante o século VIII e foi atribuída ao poeta grego Homero, também autor da Ilíada. Durante a Antiguidade Clássica, presume-se que o poema tenha sido passado entre gerações oralmente. Só na Idade Medieval, com influência dos monges cristãos e da cultura de literacia das universidades, é que o poema foi copiado e registado em rolos. Contudo, nunca se descobriram rolos completos, mas apenas alguns fragmentos no Egipto.

A história de como Ulisses sobreviveu à guerra de Tróia e retornou a casa para os braços da esposa, Penélope, e do filho Telémaco tornou-se parte do cânone da literatura ocidental, juntamente com a Ilíada.