Arqueólogos encontraram no Egipto o maior sarcófago intacto de que há registo na cidade de Alexandria, no Egipto. Pensa-se que a estrutura data de 323 d.C, pouco depois da morte de Alexandre o Grande.

O sarcófago tem quase dois metros de altura e três de comprimento, e os arqueólogos preparam-se para abrir a sepultura de granito preto. Ao mesmo tempo, encontraram uma grande cabeça de alabastro, um tipo de mineral, que pensam representar a pessoa dentro do túmulo.

Encontrado durante um trabalho de construção, este sarcófago entusiasmou bastante a equipa de exploração, o que se deve a uma argamassa encontrada entre a caixa e a tampa, o que indica que o conteúdo está intacto desde que foi enterrado.

"Nós esperamos encontrar no túmulo um detentor dos mais altos cargos do seu tempo", disse Ayman Ashmawy, especialista em antiguidade, citado no The Guardian. "A cabeça de alabastro indica que é um homem nobre de Alexandria. Quando abrirmos o sarcófago, esperamos que contenha objectos intactos, que ajudaram a identificar a pessoa e o seu cargo", acrescentou.

Ainda assim, abri-lo pela primeira vez requer trabalho intensivo. "É arriscado abrir o sarcófago logo – precisamos de preparação", afirmou Ashmawy. O arqueólogo também explicou também o porquê de abrirem o túmulo no local: "Está enterrado a cinco metros de profundidade, e toda a estrutura pesa 30 toneladas. Só a tampa pesa 15 toneladas."

Nas próximas semanas, uma equipa de engenheiros visitará o local para fornecer material para levar o sarcófago e que permitirá remover a tampa. Uma vez removida, especialistas em restauração garantirão a preservação do conteúdo do túmulo.