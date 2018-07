O enorme sarcófago de granito encontrado em Alexandria, Egipto, no início do mês, foi finalmente aberto, após semanas de especulação sobre o que poderia estar guardado no seu interior. O mistério chegou ao fim: os arqueólogos e egiptólogos da equipa encontraram apenas três múmias num estado avançado de decomposição e uma água avermelhada com um odor nauseabundo.

"Encontrámos os restos mortais de três pessoas, o que indica ser um enterro familiar", explicou Mostafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egipto. "Infelizmente, as múmias não estavam nas melhores condições e só restam as ossadas", lamentou.

O dano das múmias foi provocado por uma infiltração de água provinda de um esgoto perto do local onde o sarcófago estava enterrado, e que entrou através de uma racha do lado direito do mesmo, o que explica o odor pungente que se sentiu ao abrir a descoberta arqueológica. Durante esse momento de abertura, a equipa de cientistas teve de suspender o processo quando notou o cheiro e recorrer a uma inspecção total da área, com receio de que a abertura propagasse fumos tóxicos.

Segundo Waziri, as múmias não devem pertencer a nenhuma família real do período ptolemaico (relativo à dinastia ptolemaica, que se iniciou no Egipto depois da morte de Alexandre, o Grande, em 323 a.C.) ou pertencentes ao Império Romano, uma vez não foram enterradas com qualquer ornamentação ou outros bens, como estatuetas, máscaras funerárias ornamentadas com metais preciosos, amuletos ou inscrições nas partes interiores e exteriores. A equipa suspeita que se trate de uma família comum desse período ou de soldados, devido a evidências de lesões provocadas por setas na cabeça de uma das múmias.





Desde que foi encontrado, o sarcófago provocou muita especulação e espanto devido ao seu tamanho e pelo facto de não ter sido tocado durante cerca dois mil anos, como sugere o nível de argamassa intacta encontrado debaixo da tampa. Muitos estudiosos consideraram que havia uma pequena possibilidade de o sarcófago de granito preto conter as ossadas de Alexandre, o Grande, o que acabou por não acontecer.

"O sarcófago foi aberto, mas não fomos atingidos por nenhuma maldição", brincou Mostafa Waziri, em resposta a algumas preocupações de habitantes locais. "Nós abrimo-lo e, graças a deus, o mundo não caiu na escuridão", declarou sarcasticamente.

Agora, as múmias serão estudadas para determinar o seu período de origem, idade e causa de morte, sendo depois levadas para o Museu Nacional de Alexandria. A estrutura ficará exposta no Museu Militar do Egipto.

O sarcófago encontrado no início do mês tinha dimensões impressionantes: 1,85m de altura, 2,65m de profundidade, 1,65m de largura e um peso de 30 toneladas, estando 5 metros abaixo da superfície. Foi descoberto durante um trabalho de construção em Alexandria e continha ainda uma escultura de uma cabeça feita de alabastro (um mineral), que a equipa de cientistas pensa representar uma das múmias encontradas.

É a maior estrutura do género alguma vez encontrada e descoberta ainda selada, o que é raro devido aos saques de que as tumbas são alvo no Egipto.