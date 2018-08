54 anos depois de ter sido descoberto, o antigo livro pictográfico maia foi autenticado pelo Instituto Nacional de História e Arqueologia do México (INAH) na quinta-feira.

Segundo o instituto mexicano, a obra foi feita entre 1021 e 1154 d.C. e trata-se do documento mais antigo pré-colombiano (ou seja, antes da chegada dos europeus ao continente americano), com um tempo útil estimado de 104 anos.

"O Códice Maia do México é autêntico e apresenta-se como o manuscrito pré-hispânico legível mais antigo do continente americano", disse o antropólogo Diego Prieto Hernández, director-geral do instituto. O analista falava no início de um simpósio sobre a obra.

Apenas 10 páginas sobreviveram do Glorier Codex, agora rebaptizado para Códice Maia do México. Os cientistas acreditam que tenha tido originalmente 20 páginas, que foram entretanto destruídas durante o período em que a obra esteve perdida numa cave no estado de Chiapas, no sul do México, onde pelo menos um terço da população é descendente da civilização.

O Códice contém uma série de observações e previsões relacionadas com o movimente de Vénus – não fossem os Maias pioneiros no campo da astronomia ao conseguirem descobrir, com uma precisão espantosa para a época, a duração dos ciclos lunares e o período de passagem de Vénus entre a Terra e o Sol a cada 583,935 dias, pertíssimo do número considerado correcto hoje em dia: 583,920 e 583,940. Estava também adornado com uma série de série de glifos silábicos (no qual uma singular figurada pintada com um certo estilo representa uma sílaba), próprio da escrita maia.

O seu estilo diferente de outras obras da civilização maia – tinha alguma pobreza visual e menos cores figuras – motivou durante muitos anos descrença sobre a veracidade da descoberta, agora desacreditado pela equipa do instituo mexicano. "O estilo difere de outros códigos maias que são conhecidos e comprovados como autênticos", lê-se num comunicado do mesmo instituto, o que pode significar que a obra terá sido feita numa época de escassez de recursos.

"Durante muito tempo, críticos disseram que o estilo não era maia e que era 'o mais feio' deles em termos de figuras e cores", disse a pesquisadora do instituto Sofia Martinez del Campo."Mas a austeridade do trabalho é explicada por sua época. Quando as coisas são escassas, usa-se o que se tem em mãos", defendeu.

O livro foi adquirido ilegalmente por ladrões e vendido a um coleccionador mexicano em 1964. Foi exibido pela primeira vez no Grolier Club, em Nova York, em 1971 – daí o seu nome –, mas acabou por ser devolvido por Josue Saenz às autoridades em 1974. Será agora exposto entre 27 de Setembro até final de Outubro, na Feira Internacional do Livro de Antropologia e História no México.