Tem sido um mês produtivo para a arqueologia egípcia: no mesmo mês, o Egipto aceitou abrir ao público um túmulo com 4 mil anos e fechado para visitas há mais de 80 anos para obras de restauração e arqueólogos descobriram uma nova esfinge perto da cidade de Aswan.

O túmulo de Mehu, perto de Giza, pertencia, segundo os egiptólogos, a um oficial poderoso que viveu durante a sexta dinastia sob o reinado de Titi. O sepulcro também continha os restos mortais de Mery Re Ankh, seu filho, e Hetep Kha II, o bisneto.

O mausoléu descoberto em 1940 pelo egiptólogo Zaki Saad dá alguns indícios de como a população vivia antes da construção das pirâmides, mais de 1000 anos antes da formação das mesmas. De acordo com Mostafa Waziri, secretário do Supremo Conselho de Antiguidades do Egipto, este é um dos mais bonitos na necrópole de Saqqara, um antigo "cemitério" a sul do Cairo.

Na "casa eterna" de Mehu, constituída por um longo corredor com seis câmaras, as cores vivas atraem o olhar, com paredes ornamentadas com desenhos e inscrições sobre a rotina do Antigo Egipto, com cenas de caça, pesca, dança e de cozinha.

A área de Saqqara é constituída por diversos túmulos e pequenas pirâmides, muitos ainda fechados ao público e que o governo egípcio anda a abrir progressivamente.

O governo egípcio anunciou também a descoberta de uma nova esfinge, em óptimas condições, que acreditam ter mais de 2 mil anos, encontrada a sudeste do templo Kom Ombo, perto da cidade de Aswan. A esfinge clássica, com um corpo de leão e uma cabeça humana, estava a usar ainda uma coroa de cobras e uma espécie de touca.





Waziri confirmou que a peça pertence à era Ptolemaica e foi encontrada perto do local onde foram descobertas duas figuras de areia do rei Ptolemy V há dois meses.