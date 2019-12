Arqueólogos descobrem ruínas de palácio maia no México

Se ha localizado un palacio en la Zona Arqueológica de Kulubá, en Yucatán; voluminosa construcción cuyos vestigios materiales apuntan a dos fases de ocupación: periodo Clásico Tardío (600–900 d. C.) y Clásico Terminal (850–1050 d. C.).#Fotogalería https://t.co/Ab0HdKcNpE pic.twitter.com/PJtyYU3TOC — INAHmx (@INAHmx) 26 de dezembro de 2019

Arqueólogos mexicanos encontraram as ruínas de um grande palácio da civilização maia com mais de mil anos de existência perto de Cancún. O edifício tem 55 metros de comprimento e 15 de largura, tudo isto com altura de seis metros. Segundo o Instituto Nacional de Antropologia e História do México, o palácio teria seis divisões e faria parte de um complexo residencial maior, que incluiria ainda outras divisões como dois quartos, um altar religiosos e um forno enorme.Para além do palácio, as escavações deixaram também à mostra um antigo cemitério ainda com restos mortais, que vão ser analisados para que os cientistas consigam ter mais detalhes acerca dos habitantes da civilização maia que se fixaram nesta zona.

"Sabemos muito pouco sobre as características arquitetónicas desta região, no nordeste de Yucatán. Portanto, um dos nossos principais objetivos, além da proteção e restauração do património cultural, é o estudo da arquitetura de Kulubá ", afirmou Alfredo Barrera Rubio, um dos principais investigadores, em comunicado. "Isto é apenas o começo dos trabalhos. Estamos apenas a descobrir uma das maiores estruturas do local." Rubio espera ainda que, à medida que os trabalhos continuem, Yucatán se torne uma atração para os visitantes da região.