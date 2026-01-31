Sara Norte sobre a série baseada na sua vida: "A protagonista chama-se Beatriz, em homenagem à minha irmã"

A atriz não tem o papel principal, este cabe a Bárbara Branco por ser mais jovem. Mas foi consultora da produção e fez uma personagem inspirada na mãe (Carla Lupi, falecida em 2012). Até às filmagens, no final de 2025, decorreram centenas de horas de conversas para o guião, houve choro e até um nome provisório: o projeto era para chamar-se 44, número da cela onde esteve presa. Ficou Desnorte, com estreia prevista para este ano.

Tinham passado quase oito anos desde que fora libertada de Botafuegos, a prisão em Algeciras (Andaluzia, Espanha) onde cumprira 16 meses e 4 dias pelo tráfico de 800 gramas de haxixe. O cadastro dificultava o regresso aos palcos de Sara Norte, que se contentava com aparições no cinema e na TV e trabalhos temporários fora da área da representação: de gerente de restaurante a empregada de mesa, a atriz fazia-os, empenhada, para sobreviver. Veio a pandemia e tudo piorou, para todos, especialmente para a classe artística, mas a 23 de março de 2021 – em plena crise sanitária – recebeu uma mensagem no chat do Instagram que lhe abriria "a" porta. O argumentista Pedro Barbosa da Silva escrevia-lhe, direto ao assunto: "Dizia que acompanhava a minha carreira há alguns anos, que era argumentista há mais de 10, que estaria interessado em fazer uma série baseada na minha vida, no meu percurso e que achava que se eu fizesse parte que o projeto teria mais a ganhar", conta a própria à SÁBADO.



Aos 40 anos, Sara Norte retrata a sua vida na série Desnorte Duarte Roriz

O seu instinto dizia-lhe para confiar. Sara não o conhecia, no dia seguinte respondeu-lhe afirmativamente. Encontraram-se numa esplanada dos jardins da Gulbenkian, junto à praça de Espanha, em Lisboa, para traçarem os alicerces do projeto, desde o primeiro momento pensado pelo argumentista para série. Com seis episódios, o drama realizado por Jorge Paixão da Costa passará no canal OPTO SIC, ainda em 2026.

Na fase de escrita do guião, Sara deu o seu contributo enquanto consultora com detalhes que só ela sabia. "Aí começou realmente a nascer o 44, que era o nome provisório da série", conta. O número aludia à cela, onde a atriz conta na autobiografia Eu, Sara, Me Confesso (lançado pela Dom Quixote em setembro de 2013) ter chorado, nos dias maus. "Porque chorar na prisão é dar parte de fraca, se eu estou a chorar, as outras veem, podem aproveitar e tentar abusar e, então, eu fazia questão de mostrar que estava sempre bem", lê-se. Lá dentro, aprendia rapidamente que "ninguém está livre de lá ir parar e que não interessa o grau de instrução, a classe social, o dinheiro", prossegue no livro.

Conversas nos jardins da Gulbenkian e por Zoom

Das reuniões presenciais na Gulbenkian, passaram a falar ao telemóvel e, na escrita de diálogos, a comunicação fez-se por Zoom. "Foi um processo de muitas horas de conversa, diria centenas de horas, de muito choro, de muito riso", conta. Delineado o guião, já havia algo concreto para apresentar às produtoras. Coube ao autor esta parte da odisseia: bater a muitas portas e ouvir "nãos". "Precisávamos de uma produtora e do canal para ir ao ICA [ Instituto do Cinema e Audiovisual]. Até que a Coral [Europa] aceitou o projeto e ficámos muito felizes", recorda Sara.