Homenagem: câmara Paris atribuí nome de Mário Soares a um jardim

Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro

A cidade de Paris homenageou esta semana Mário Soares, atribuindo o nome do antigo Presidente da República português a um jardim.



Placa do jardim 'Mário Soares' em Paris Anne Hidalgo/Instagram

O espaço fica localizado no 20.º bairro da cidade, junto ao número 46. Trata-se de um espaço verde, com alguns bancos, e um parque infantil.

Anne Hidalgo, a presidente da autarquia parisiense, decidiu criar o "Jardim Mário Soares" para homenagear o antigo primeiro-ministro português, figura histórica do socialismo europeu, que viveu na Cidade Luz exilado durante quatro anos, entre 1970 e 1974.

A inauguração oficial aconteceu este sábado, na presença de Hidalgo, de familiares de Mário Soares e de um representante do Partido Socialista.

"Este jardim Mário Soares, aqui em Paris, não é apenas uma homenagem. É uma promessa aos que resistiram e aos que ainda resistem para nunca deixar regressar, sob novas máscaras, velhas renúncias: o medo, o ódio e o autoritarismo", escreveu a presidente da câmara de Paris nas redes sociais.