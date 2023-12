"40% das intoxicações alimentares ocorrem em casa." Como evitá-las?

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

"Sem alimentação segura, não há vida saudável." Quem o diz é Susete Estrela, engenheira alimentar e autora do livro Sabe o que Anda a Comer? à SÁBADO, que salienta a importância da segurança alimentar depois de um caso de intoxicação alimentar que causou a morte a uma criança de sete anos e colocou a mãe em necessidade de um transplante cardíaco, de acordo com o Correio da Manhã. As suspeitas recaem sobre uma refeição de almôndegas. O menino foi internado sábado, dia 9, e morreu no dia 11 à noite.