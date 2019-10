Foi em Agosto de 2019 que se registou a maior diferença: neste mês, avendeu cerca de 10 mil exemplares a mais (28104) do que a sua concorrente, a Visão (18987), consolidando assim a liderança nas vendas em banca, segundo o último relatório da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragens E Circulação (APCT) . Os números revelados, esta sexta-feira, mostram ainda que, nos primeiros oito meses de 2019, entre vendas em banca e assinaturas, aconsolidou a sua posição como a "newsmagazine" mais lida do País, com uma média de 39463 exemplares contra os 37707 exemplares da Visão.Os números da APCT mostram que entre Janeiro e Agosto de 2019, a SÁBADO vendeu em média 21552 exemplares em banca, contrastando com a média de 16411 (menos 11% em relação a 2018) da revista da "Trust in News". Entre circulação impressa e digital, a SÁBADO registou uma média de 41047 exemplares, representando em termos homólogos, uma ligeira quebra de 3% face à circulação total de 42565 verificada nos primeiros oito meses de 2018. Em matéria de cirulação total, a revista Visão registou 39817 exemplares, caindo 12% em relação a 2018 (45007).