A revista SÁBADO foi a única publicação generalista a registar, em 2019, um crescimento na circulação impressa. Segundo os últimos dados da Associação Portuguesa para o Controle de Tiragem (APCT), a revista do Grupo Cofina fechou o ano com uma circulação impressa total superior a 2018, contrariando assim a tendência geral verificada na imprensa escrita. Em 2018, a SÁBADO teve uma média na circulação impressa paga de 39551 exemplares. No ano passado, o número subiu para 40104 exemplares, mais cinco mil exemplares do que a sua principal concorrente, a Visão.Os números relativos a 2019 revelam ainda a distância entre a SÁBADO e a Visão no que diz respeito às vendas em banca. Em 2019, a revista do Grupo Cofina obteve uma média de 21050 exemplares, enquanto que a publicação da Trust in News pelos 15632, ou seja, menos 11% em relação a 2018, que também caiu caiu 11% nas assinaturas em papel, enquanto a SÁBADO cresceu 7%.Na circulação total (que incluiu circulação impressa e assinaturas digitais), a SÁBADO fechou 2019 com uma média de 42062, mais três mil exemplares de média do que a Visão (39026).

Esta liderança nas vendas da edição impressa foi acompanhada por um crescimento no digital: segundo os últimos números auditados, o site da SÁBADO registou, em janeiro deste ano, um crescimento de 259 mil leitores no site face a dezembro de 2019. Segundos os últimos dados do Netaudience – que mede o alcance multiplataforma dos vários órgãos de comunicação social – no primeiro mês de 2020, a SÁBADO registou 1,420 milhões de leitores alcançados("reach").

O site da revista do Grupo Cofina está, aliás, nos 20 sites mais consultados em Portugal, colocando-se à frente de publicações como o "Dinheiro Vivo", "TSF", "O Jogo" e "Rádio Renascença". As audiências na internet da principal concorrente da SÁBADO, a revista "Visão", não são auditados.

O ranking de Janeiro do Netaudience é liderado pelo Correio da Manhã (3,3 milhões de leitores), sendo que o Grupo Cofina tem cinco publicações nos 15 sites mais lidos em Portugal, como Record (1,9 milhões de leitores) o Jornal de Negócios (1,695 milhões de leitores) e a revista Flash (2,5 milhões de leitores)