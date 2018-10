SÁBADO reforça liderança nas vendas em banca e online

No quadro global da imprensa, o Correio da Manhã do Grupo Cofina continua a liderar as vendas, com uma média de 81 744 jornais vendidos diariamente, quase o dobro do seu principal concorrente, o Jornal de Notícias (com uma média de 42 mil exemplares/dia), propriedade da Global Notícias. o Expresso mantém-se como o semanário mais vendido, enquanto a transformação do Diário de Notícias em semanário, em julho deste ano, parece não ter produzido grandes resultados. Em Agosto, o jornal vendeu em média 8993 exemplares aos domingos.

Foram oito meses de liderança ininterrupta nas vendas em banca, segundo os últimos números da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT). De Janeiro a Agosto deste ano, a SÁBADO manteve-se como a newsmagazine preferida dos portugueses nas bancas, com uma média de 22 mil exemplares vendidos semanalmente, mais quatro mil do que a sua principal concorrente, a Visão. Tal como já tinha acontecido em Abril, no mês de Agosto a SÁBADO ultrapassou a revista da "Trust in News" na cirulação impressa total (vendas em banca e assinaturas), sendo que neste mesmo mês a revista do grupo Cofina foi a quarta publicação mais vendida em Portugal, atrás do Correio da Manhã, Expresso e Jornal de Notícias.Os números da APCT revelam ainda um aumento da circulação digital paga da SÁBADO (mais 19% do que no mesmo período de 2017), enquanto a Visão registou uma quebra de 75%.